Valladolid cancela los fuegos artificiales del 6 de septiembre debido a la alerta por peligro meteorológico de incendios

Junta Local de Seguridad celebrada este miércoles con motivo de la Feria y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha cancelado la sesión de fuegos artificiales prevista para el próximo domingo 6 de septiembre, con motivo de la Feria y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo 2026, debido a la declaración de alerta por peligro meteorológico de incendios forestales en Castilla y León.

La medida viene determinada por la Resolución de 1 de septiembre de 2026, del director general de Prevención y Extinción de Incendios Forestales, publicada hoy en el Boletín Oficial de Castilla y León (https://bocyl.jcyl.es/boletines/2026/09/02/pdf/BOCYL-D-02092026-170-7.pdf ), por la que se declara la situación de alerta por peligro meteorológico de incendios en toda la Comunidad.

Entre las medidas preventivas extraordinarias establecidas en dicha resolución se encuentra expresamente la prohibición de la introducción y uso de material pirotécnico, así como la suspensión de las autorizaciones para el lanzamiento de cohetes o artefactos de cualquier clase que contengan fuego, ha detallado el Consistorio a través de un comunicado recogido por Europa Press.

La Junta Local de Seguridad celebrada este miércoles ha abordado, entre otras cuestiones, las medidas de prevención y seguridad vinculadas al desarrollo de las fiestas, y ha decidido la cancelación de la sesión pirotécnica del domingo 6 de septiembre en cumplimiento de la normativa autonómica vigente.