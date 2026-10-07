Valladolid celebra desde este jueves la segunda edición del Rally Gastronómico 'Sabores de Hispanidad' con 22 tapas

Valladolid celebra la segunda edición del Rally Gastronómico 'Sabores de Hispanidad' con 22 tapas del 8 al 12 de octubre. - ASOCIACIÓN HOSTELERÍA VALLADOLID

VALLADOLID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Valladolid acogerá entre este jueves y el 12 de octubre la segunda edición del Rally Gastronómico 'Sabores de Hispanidad', una iniciativa impulsada por la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería en colaboración con la concejalía de Educación y Cultura del Ayuntamiento de la capital.

Durante estos cinco días, los vallisoletanos y visitantes podrán recorrer 19 establecimientos participantes y degustar un total de 22 tapas de inspiración hispánica elaboradas para la ocasión. Cada propuesta gastronómica, que ofrecerá una elaboración relacionada con países hispanoamericanos con ingredientes a elección del local, tendrá un precio de venta al público de 4,75 euros e incluirá la bebida.

En esta ocasión, el público participante podrá votar por su creación favorita a través de los códigos QR impresos en carteles y dípticos, así como mediante los enlaces publicados en las redes sociales de la Asociación de Hostelería y en la web cultura.valladolid.es.

Los dos establecimientos que obtengan un mayor número de votos recibirán un diploma acreditativo y dos entradas para el musical 'El tiempo entre costuras', que se representará durante las festividades navideñas en el Teatro Calderón.

Asimismo, las personas que participen en la votación popular entrarán en el sorteo de dos entradas para asistir al mismo espectáculo musical. La información detallada y el listado completo de los establecimientos con sus respectivas propuestas culinarias se encuentra disponible para su consulta en la página web oficial www.visitavalladolid.com.

Esta actividad se enmarca en la programación 'Hermanados por la Historia', una iniciativa municipal desarrollada entre el 27 de septiembre y el 29 de noviembre para poner en valor los vínculos del mundo hispano. El programa contempla actividades lúdicas y divulgativas vinculadas a hitos como el 557º aniversario del matrimonio de los Reyes Católicos, el V centenario del fallecimiento de Juan Sebastián Elcano y el 250º aniversario de la independencia de los Estados Unidos.