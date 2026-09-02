Valladolid celebra 'Mis primeras Fiestas de la Virgen de San Lorenzo' con la entrega pañoletas a los más pequeños

VALLADOLID, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Pérgola del Campo Grande ha reunido este miércoles a numerosas familias vallisoletanas en el marco de la iniciativa 'Mis primeras Fiestas de la Virgen de San Lorenzo', en la que se ha entregado pañoletas a los más pequeños.

El alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, ha participado en el acto que ha contado con música, animación infantil y la presencia de 'Miguel', el pavo real que ejerce como mascota infantil de la ciudad y que fue presentado el pasado día de San Pedro Regalado en la Cúpula del Milenio.

Uno de los momentos centrales ha sido la entrega de las pañoletas de las Feria y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo a los niños y niñas de entre cero y tres años.

Carnero ha sido el encargado de hacérselas llegar a las familias, acompañado durante este momento por las concejalas Carolina del Bosque y Blanca Jiménez.

Las pañoletas han sido diseñadas especialmente para esta iniciativa y cuentan con la imagen de 'Miguel', la mascota infantil de Valladolid, convirtiéndose así en un recuerdo de las primeras fiestas de los niños y niñas de la ciudad.

Al tratarse de una iniciativa novedosa, el Ayuntamiento ha ampliado en esta primera edición la edad de los destinatarios hasta los tres años, con el objetivo de que un mayor número de niños vallisoletanos pueda recibir este pequeño detalle y participar, junto a sus familias, en las fiestas patronales.

La celebración ha tenido un marcado carácter lúdico y familiar, con música y animación para acompañar a los más pequeños durante la tarde. Miguel también ha sido uno de los protagonistas del encuentro, interactuando con los niños y niñas y participando en las fotografías con las familias.

Con 'Mis primeras Fiestas de la Virgen de San Lorenzo', el Ayuntamiento de Valladolid incorpora así a los más pequeños a las celebraciones patronales, creando un nuevo momento de encuentro para las familias y un recuerdo especial de las primeras fiestas de los niños y niñas vallisoletanos.