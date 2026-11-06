Valladolid celebra la próxima semana la Feria Intur con la participación de once CCAA, 200 ayuntamientos y 21 patronatos

VALLADOLID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Intur, la Feria Internacional del Turismo de Interior, celebrará la próxima semana su edición número 29 en la capital vallisoletana, una cita para los profesionales del sector y para los viajeros en dos escenarios diferentes y complementarios, Intur Negocios e Intur Viajeros.

Intur Negocios, que se desarrollará el jueves 12 de noviembre, tendrá en el mercado de contratación el foco principal de actividad y se darán cita alrededor de 70 touroperadores y agencias mayoristas especializadas en los diferentes segmentos del turismo de interior y distintos formatos.

Estos compradores recibirán en sus mesas de trabajo a más de un millar de empresas ofertantes de todo tipo de servicios, desde alojamientos hasta transporte terrestre y aéreo, espacios para albergar eventos del sector MICE, actividades de turismo activo.

Empresas como Tripadvisor, Civitatis, Travelzoo, Smartbox Group, G2Travel, Intrepid Travel, Viajes El Corte Inglés, Rusticae y Yanolja Go Global participarán este año en Intur Negocios, donde buscan, principalmente, propuestas de cultura, patrimonio, gastronomía, enoturismo, turismo rural y experiencias de naturaleza y turismo activo.

Intur Negocios es un proyecto de Feria de Valladolid que cuenta con la colaboración de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta.

Tras la jornada profesional, el viernes 13 abrirá sus puertas Intur Viajeros, una gran exposición de 11.000 metros cuadrados en los que se distribuyen 125 expositores que representan a más de un millar de destinos de España y Portugal.

"Una de las señas de identidad de Intur es su capacidad para reunir a grandes territorios e iniciativas modestas, y ambos comparten visibilidad y protagonismo durante esas tres jornadas, desde el viernes 13 hasta el domingo 15", ha afirmado el director general de Feria de Valladolid, Alberto Alonso.

En esta edición Intur Viajeros cuenta con la participación institucional de once comunidades autónomas, 21 patronatos de turismo -entre ellos los diez de Castilla y León- más de 200 ayuntamientos con representación, mancomunidades y destinos colectivos, empresas hoteleras, tecnológicas, de transporte, medios de comunicación especializados y asociaciones sectoriales de turismo.

'¿Dónde está hoy el turista?' es el título de las charlas que se desarrollarán el jueves 12 en Intur Negocios y en las que se hablará sobre competitividad, formación, conectividad, gestión del día después de un gran acontecimiento, turismo rural, accesibilidad, retos de los hoteles en destinos de interior o la importancia de las agencias receptivas.

La agenda de actividades para el visitante en Intur Viajeros incluye presentaciones, catas, exhibiciones folklóricas y juegos tradicionales de la mano de la asociación cultural 'La Tanguilla'.

Paralelamente se celebrarán encuentros como la jornada de la Asociación Pueblos de Película, de la que forman parte 27 municipios, dirigida tanto a profesionales como a público general; el encuentro promovido por la Red Española de Turismo Rural, entidad que agrupa a asociaciones de Asturias, La Rioja, Aragón, Cataluña, País Vasco y Castilla y León.