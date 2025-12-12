Valladolid dedica una calle a María Corina Machado en reconocimiento a su lucha por la paz y la democracia

Calle que el Ayuntamiento de Valladolid dedicará a María Corina Machado en reconocimiento a su lucha por la paz y la democracia. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha anunciado su decisión de dedicar una calle de la ciudad al reciente Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, en reconocimiento a su labor en favor de la paz, la democracia y los derechos humanos.

Así lo ha anunciado el alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, tras adoptar la decisión de dedicar a María Corina Machado una calle situada entre el Paseo del Arco de Ladrillo y la calle Orlando, próxima al parque de La Paz.

El primer edil ha recordado que en este entorno se están dedicando calles a personas que han tenido un compromiso con la paz a lo largo de la Historia o en la actualidad.

Carnero ha hecho este anuncio en una parada de autobús situada en el número 163 de la calle Arca Real, donde ha presentado un segundo validador dirigido a las personas con movilidad reducida que se ha instalado en autobuses urbanos articulados de Valladolid.

La vía pública perteneciente al APE (Área de Planeamiento Específico) 25-1 ARIZA, comprendida entre el Paseo del Arco de Ladrillo y la calle Orlando, pasará a llamarse 'Calle María Corina Machado', han informado a Europa Press fuentes municipales.

Esta ubicación, próxima al parque de La Paz y a la zona del callejero dedicada a personalidades vinculadas con la paz, la concordia y la solidaridad, así como a espacios públicos relacionados con la Controversia de Valladolid, se considera especialmente apropiada para conservar y transmitir valores que identifican a la ciudad.

CALLES COMO HOMENAJE

En un comunicado, el alcalde ha manifestado su satisfacción por esta iniciativa y ha subrayado que la incorporación del nombre de María Corina Machado al callejero de la ciudad "es un homenaje a quienes defienden la paz, la libertad y la dignidad de los pueblos".

Además, ha incidido en su "trayectoria ejemplar y su compromiso con los derechos humanos", que considera "son un faro" para quienes aspiran a construir "sociedades más justas y solidarias".

Carnero ha añadido que Valladolid se "enorgullece" de sumarse al reconocimiento internacional de su figura. "Esperamos que esta calle sea un espacio vivo que recuerde a generaciones futuras la importancia de la democracia, la concordia y la lucha pacífica por los derechos fundamentales", ha añadido.

La líder venezolana María Corina Machado ha sido galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025 por su incansable labor promoviendo los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y su lucha por una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia. En el anuncio del premio, el Comité Nobel destacó que Machado constituye "uno de los ejemplos más extraordinarios de valentía civil en América Latina en tiempos recientes".