Valladolid destina 20.000 euros al proyecto contra la exclusión social 'Entrevecinos' de la Asociación Unión Esgueva

VALLADOLID 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado el convenio de colaboración con la Asociación Vecinal Unión Esgueva para financiar el proyecto dirigido a personas en exclusión social 'Entrevecinos 2026-2027', que cuenta con una dotación económica de 20.000 euros para ambos ejercicios, con una aportación de 10.000 euros cada año.

La firma del acuerdo favorecerá la integración social y laboral de las personas en situación o riesgo de exclusión a través de la mejora de sus competencias y la eliminación de las barreras que pueden dificultar su incorporación al mercado laboral, según ha trasladado el Consistorio en un comunicado recogido por Europa Press.

Además, como novedad en el proyecto 2026-2027, la Asociación Vecinal Unión Esgueva pondrá en marcha un punto de información vecinal sobre vivienda, que comenzará su labor en el último trimestre de este año y se prevé que se consolide su funcionamiento durante 2027.

Este nuevo servicio de asesoramiento tendrá un trato confidencial de información y será gratuito, con el que se ofrecerá orientación sobre los derechos y obligaciones en materia de alquiler y compraventa, ayudas públicas al alquiler y la rehabilitación, así como se prestará ayuda en situaciones de riesgo de pérdida de vivienda y acceso a vivienda social o protegida.

A través de este nuevo punto también se derivará a las personas usuarias a servicios jurídicos y sociales especializados cuando la situación lo requiera, con la intención de reforzar el papel de la asociación vecinal como recurso de proximidad.

PROYECTO 'ENTREVECINOS'

Por su parte, el proyecto 'Entrevecinos' continuará también como un punto de información abierto a toda la ciudadanía, donde se proporciona información y orientación sobre recursos sociales estatales, autonómicos y locales.

Además, este servicio cuenta con el teléfono social 'Entrevecinos Contigo', que ofrece atención en horario de 10.00 a 18.00 horas para resolver consultas relacionadas, entre otras cuestiones, con vivienda, educación, salud o ayuda alimentaria.

El programa incluye también un servicio de empleo y formación, dirigido a personas desempleadas y con mayores dificultades de acceso al mercado laboral, y actúa a través de la orientación y asesoramiento laboral, los grupos de autoapoyo, la coordinación con entidades sociales y el desarrollo y seguimiento de los el itinerarios.

Asimismo, la asociación desarrolla acciones de formación para el empleo orientadas a mejorar los conocimientos, destrezas y habilidades de las personas participantes y adaptadas a sus necesidades específicas, entre ellas, una de sus líneas de trabajo contempla reducir la brecha digital, mediante la adquisición de competencias básicas necesarias tanto para la búsqueda de empleo como para la realización de gestiones cotidianas.