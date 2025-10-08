Valladolid homenajea el nacimiento de Santa Teresa de Jesús con una visita guiada gratuita los días 16 y 17 de octubre

Visita guiada gratuita para conmemorar el aniversario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha organizado una visita guiada gratuita para conmemorar el aniversario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús los próximos 16 y 17 de octubre, dentro del programa cultural 'Vive las Huellas' impulsado por la Red de Ciudades Teresianas de España.

La ruta contará con cuatro pases --dos por día, a las 12.00 y 17.00 horas--, tendrá una duración aproximada de dos horas y será "accesible" para todos los públicos, según un comunicado del Consistorio recogido por Europa Press.

Cada turno dispondrá de 40 plazas, que podrán reservarse desde este miércoles, 8 de octubre, de forma presencial y telefónica en las Oficinas de Turismo de Valladolid situadas en la Acera de Recoletos, San Benito y la estación de trenes. Cada persona podrá solicitar un máximo de cuatro entradas.

El recorrido partirá desde la Oficina de Turismo de la Acera de Recoletos y permitirá "conocer y disfrutar" los principales escenarios vinculados a la estancia de Santa Teresa en Valladolid desde su llegada a la ciudad en 1568.

Entre ellos figuran el Claustro de las Francesas, el Monasterio de San Joaquín y Santa Ana, la Iglesia de San Benito, la Plaza de San Pablo --donde se encuentra el Palacio Real, residencia durante su estancia--, y el Convento de Santa Teresa, su cuarta fundación personal y actual convento de clausura de monjas carmelitas, en el que se conservan obras originales y la celda que ocupaba en sus visitas.