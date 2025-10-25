Valladolid impulsa el proyecto Pérgola de llamadas telefónicas para prevenir la soledad no deseada en mayores

VALLADOLID, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid, en colaboración con Telefónica y la entidad de voluntariado COSOCIAL, pone en marcha el proyecto Pérgola, una iniciativa piloto para conocer y prevenir la soledad no deseada entre las personas mayores de la ciudad a través de llamadas telefónicas que comenzarán la semana del 27 de octubre y se prolongarán hasta el 20 de noviembre de 2025.

Las llamadas se realizarán desde varios números --946 669 778, 946 669 779, 946 669 786 y 946 669 787-- y las personas seleccionadas --de entre 70 y 80 años y empadronadas en los barrios de influencia del Centro de Vida Activa Zona Sur (antiguo Matadero) y del Centro de Vida Activa Puente Colgante-- recibirán una breve llamada de unos 10 a 15 minutos.

La participación es totalmente voluntaria y las preguntas se centrarán en conocer cómo se sienten las personas mayores y su bienestar cotidiano, con el objetivo de mejorar los servicios municipales de envejecimiento activo y apoyo a las personas mayores, según ha detallado el Consistorio a través de un comunicado recogido por Europa Press.

CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS

Las respuestas serán confidenciales y los datos recogidos se utilizarán únicamente para este proyecto del Ayuntamiento de Valladolid. No se cederán a terceros, y las personas participantes podrán ejercer en cualquier momento sus derechos de acceso, rectificación o eliminación de datos.

Pérgola forma parte del Plan Contigo, que impulsa actuaciones preventivas y comunitarias frente a la soledad no deseada, promoviendo la participación, el apoyo mutuo y la inclusión social.

El proyecto se basa en la colaboración entre la administración, el tercer sector y la comunidad, con el apoyo de las nuevas tecnologías para mejorar la atención y el acompañamiento.

Las personas que participen en las encuestas serán invitadas a un encuentro presencial en el Centro de Vida Activa Puente Colgante, donde podrán conocer las actividades y recursos municipales dirigidos a las personas mayores.