'Valladolid por la Movilidad Sostenible' ve la anulación como un "retroceso para la salud" y reclama una nueva ordenanza

VALLADOLID 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma Valladolid por la Movilidad Sostenible ha considerado este miércoles que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), que declara nula la Ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Valladolid, supone "un mazazo" y un "retroceso" para la calidad de vida y la salud de los vallisoletanos, por lo que ha reclamado al Ayuntamiento que elabore cuanto antes un nuevo texto.

En un comunicado recogido por Europa Press, esta plataforma integrada por distintas asociaciones ciudadanas y ecologistas, ha recordado que una de ellas, Ecologistas en Acción, también recurrió la ordenanza y que la resolución está pendiente de conocerse. Aunque cabe apuntar que esta demanda aducía a que la Zona de Bajas Emisiones era poco ambiciosa, mientras que el recurso que ya ha prosperado corresponde a la asociación Liberum, que trata de promover la anulación de estas restricciones en distintas ciudades españolas.

A este respecto, han calificado de "inaudito" que, "mientras el ecologismo social litiga para que la ciudad cuente con una zona eficaz y legal, la incompetencia técnica del Ayuntamiento haya permitido que organizaciones con intereses opuestos al bien común logren tumbarla por completo".

La Plataforma ha reclamado al Ayuntamiento que "no se escude en recursos de casación estériles", ya que ha anunciado la intención de llevar el asunto al Tribunal Supremo y han considerado "imperativo" elaborar "una nueva ordenanza que sea jurídicamente impecable y territorialmente ambiciosa".

El colectivo considera que la situación actual en Valladolid es de "vulnerabilidad jurídica", y esta nulidad se suma "a las graves deficiencias de fondo que Ecologistas en Acción Valladolid" planteó en su propio recurso contencioso-administrativo, aún pendiente de sentencia.

La demanda ecologista, han recordado, sostiene que la ZBE aprobada en 2024 "era, de por sí, un fraude de ley debido a su exigua superficie", pues abarca 110 hectáreas que representan "el 2,3 por ciento de la ciudad consolidada, donde reside solo el 8,4 por ciento de los habitantes".

Según los informes periciales de dicha demanda, el diseño del actual equipo de Gobierno "apenas reduciría las emisiones de gases de efecto invernadero en un insignificante 1,5 por ciento para 2030".

"ARBITRARIEDAD Y NEGLIGENCIA TÉCNICA"

Para las asociaciones que conforman la plataforma, el "caos normativo no es un hecho aislado" ya que mantienen que en su día advirtieron de "la arbitrariedad del área de Movilidad en episodios como la suspensión total de la ZBE durante la concentración de Pingüinos 2026".

Por otro lado, han añadido otras "carencias técnicas" que observan en la ordenanza anulada, como que el perímetro de la ZBE "carece de estaciones de control de contaminación, imposibilitando verificar científicamente cualquier mejora"; las "masivas" exenciones incluidas que, en su opinión, han convertido el área restringida en un "coladero", o los "retrasos injustificados" en los siguientes pasos restrictivos, como que la prohibición a la circulación de vehículos con etiqueta B se haya "postergado" hasta finales de 2027.

"No estamos ante un debate burocrático; cada dos días fallece de forma prematura una persona en Valladolid por causas vinculadas a la contaminación atmosférica", han incidido.