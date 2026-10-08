Valladolid recibe del 9 al 11 de noviembre a los 61 cocineros que competirán por los concursos Nacional y Mundial

Foto de familia del alcalde de Valladolid y la concejal de Turismo, Eventos y Marca Ciudad con otros representantes institucionales, organizadores y patrocinadores de los certámenes Nacional y Mundial de Pinchos y Tapas. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Valladolid será un año más el "epicentro" del pincho y la tapa con la celebración del Concurso Nacional de Pinchos y Tapas 'Ciudad de Valladolid', los días 9 y 10 de noviembre, y del Campeonato Mundial de Tapas 'Ciudad de Valladolid', el 11 de noviembre, con un total de 61 cocineros participantes.

Las dos ediciones han sido presentadas este jueves por el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, junto con la concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, Blanca Jiménez; el vicepresidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería, Emilio Martín; la directora técnica del Concurso Nacional, Ana García, y el director técnico del Campeonato Mundial, Ángel Moretón.

La ciudad "se volcará" como ha recalcado el alcalde en dos eventos que alcanzan ya una cifra destacada de ediciones, con las 22 del certamen nacional y diez con la del Mundial, que comenzó a celebrarse en 2016 y que coincide además con el décimo aniversario de la marca de alimentos Provincia de Valladolid.

El XXII Concurso Nacional de Pinchos y Tapas contará con 45 cocineros que competirán durante los días 9 y 10 de noviembre por el título de campeón nacional de tapas 2026, ante un jurado presidido por la brasileña Janaína Torres, una de las cocineras "con mayor repercusión internacional", reconocida en 2024 como Mejor Chef Femenina del Mundo por The World's 50 Best Restaurants.

Los 45 participantes, elegidos entre 264 chefs que se presentaron a la fase previa, proceden de las 17 comunidades autónomas, entre ellos cinco de Castilla y León, y han sido elegidos por un jurado de expertos.

Por su parte, el Campeonato Mundial de Tapas celebrará este año su décima edición el 11 de noviembre, con la participación de 16 cocineros internacionales procedentes de los cinco continentes, que competirán por elaborar la mejor tapa del mundo y alzarse con el 'Premio Aceites de Oliva de España'.

El concurso mundial cuenta ya con ocho certámenes afiliados en distintos lugares del Mundo, como los nacionales de Ecuador, Estados Unidos, Reino Unido y Suiza; y los continentales de Oceanía, Asia y África, que ha sido novedad este año y se ha celebrado hace unos días en Sudáfrica.

Así, la competición contará con Australia y Nueva Zelanda, como representantes de Oceanía; México, Ecuador y Estados Unidos, por América; Tailandia, Brunei, Corea del Sur, Malasia e India, por Asia; Suiza y Reino Unido, por Europa, además de España, representada por el chef vallisoletano de 'Habanero Taquería', Alejandro San José, ganador del XXI Concurso Nacional de Pinchos y Tapas 'Ciudad de Valladolid'; y Sudáfrica, Egipto y Uganda, serán los países que representarán al continente africano.

Como ha destacado el director del certamen, Ángel Moretón, será la primera edición en la que participen países "tan exóticos" como Brunei y Uganda.

Tal y como se dio a conocer recientemente, el jurado del Campeonato Mundial estará presidido por Mario Sandoval, chef del restaurante Coque, que cuenta con dos estrellas Michelin, una estrella Verde por sostenibilidad, tres Soles Repsol y tres M de la Guía Metrópoli.

Los ganadores de los dos certámenes se darán a conocer en la tradicional gala final en la tarde-noche del miércoles 11, que este año va a coincidir con la Huelga convocada recientemente por los sindicatos, algo que como ha apuntado Carnero "si se llega a producir", "ya se verá" si afecta al desarrollo de un evento cuya fecha ha recordado que se fija "de año en año" la segunda semana de noviembre.

Los periodistas Pepe Ribagorda y Goyo González repetirán por segundo año consecutivo como maestros de ceremonias de los dos concursos, encargándose de conducir las distintas jornadas de competición.

'FESTIVAL DE LA TAPA'

Nuevamente, en coincidencia con la celebración de los concursos, Valladolid acogerá una nueva edición del denominado 'Festival de la Tapa', del 10 al 15 de noviembre, cuando los establecimientos locales hermanados con los participantes ofrecerán al público los pinchos y tapas que concursan en los dos certámenes.

Toda la información sobre los establecimientos participantes, las tapas disponibles y los días y horarios de degustación estará disponible en la aplicación 'SpainisTapas'.