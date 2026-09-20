Valladolid reconoce con su Medalla de Oro a la Policía Municipal por 200 años al servicio de la ciudad

Valladolid entrega su Medalla de Oro a la Policía Municipal por sus 200 años de servicio y por dedicar su vida a "servir, proteger y ayudar a los demás" - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha entregado este domingo la Medalla de Oro de la Ciudad a la Policía Municipal en un acto solemne y emotivo para celebrar el bicentenario de la institución y para reconocer a "quienes han dedicado su vida a servir, proteger y ayudar a los demás".

Durante su intervención, Carnero ha elogiado la trayectoria de la Policía Municipal y su contribución "permanente" a la ciudad, y ha subrayado que "la Policía Municipal es una parte inseparable de la historia y de la vida cotidiana de la ciudad".

"Durante 200 años, la Policía Municipal ha estado al lado de los vallisoletanos, en las calles, en los barrios y en los momentos en los que más se necesita", ha asegurado el regidor ante los agentes.

Con estas palabras ha ensalzado la labor del cuerpo en un acto acompañado por decenas de autoridades, en una jornada marcada por una temperatura alta y por el calor de los cientos de asistentes, entre los que se ha encontrado una amplia representación institucional y civil, encabezada por la corporación municipal; el exalcalde Javier León de la Riva; el presidente de la Diputación Provincial, Conrado Íscar; la delegada territorial de la Junta, Raquel Alonso; el subdelegado del Gobierno, Jacinto Canales; el presidente de la Audiencia Provincial, Francisco Javier Carranza, y la fiscal jefe de la Fiscalía Provincial, Soledad Martín Nájera, entre otros.

En este sentido, Carnero ha remarcado también la evolución de un cuerpo que ha sabido "adaptarse" a "las nuevas necesidades de Valladolid", "manteniendo intacta su vocación de servicio público", con una evolución en los medios, "la tecnología y las necesidades" a las que el "compromiso, la profesionalidad y la cercanía de los hombres y mujeres que forman la Policía Municipal" ha respondido desde 1826, cuando se originó la Partida de Capa con "16 efectivos y un comandante" hasta contar en la actualidad con 432.

Asimismo, el alcalde de la ciudad del Pisuerga ha expresado que "esta Medalla de Oro pertenece a quienes hoy integran la Policía Municipal, pero también a quienes les precedieron y dedicaron su vida a Valladolid. Es el agradecimiento de toda una ciudad por 200 años de entrega y servicio".

Carnero ha valorado el acto de servicio de los agentes en "circunstancias excepcionales" como "el Covid, la DANA en Valencia, el apagón o en la lucha contra la violencia de género y la violencia doméstica".

"El orgullo y esa responsabilidad marca o tiene un hito histórico en el año 2006 con la creación de la sala conjunta de coordinación entre la Policía Municipal y la Policía Nacional", ha apuntado el alcalde, quien también ha manifestado su gratitud en nombre de los vallisoletanos hacia la Policía Nacional y la Guardia Civil.

SEGURIDAD EN LAS CALLES

La intervención de Carnero ha invitado a la reflexión con la pregunta: "¿Por qué un niño vallisoletano, en cuanto tiene uso de razón, en cualquiera de nuestros barrios, quiere ser policía municipal?".

Esta cuestión ha sido respondida por el regidor con el motivo de la "seguridad" que transmiten los agentes en las calles de la ciudad.

Durante su discurso, el alcalde no se ha olvidado de la ciudad "hermana" y su Cuerpo Municipal formado por 295 policías que desarrollan un trabajo que, a su juicio, es "silencioso, discreto y actualmente necesario"; en concreto, ha enfatizado que su labor es requerida "más que nunca".

Por otra parte, Carnero ha recordado "un hito" de la historia de la institución con la incorporación de la mujer y ha señalado que ocurrió en 1973, hasta contar hoy con 72 agentes femeninas, y que está dirigido por primera vez por una mujer, la superintendente jefa Julia González.

Precisamente, la superintendente jefa González ha sido la encargada de representar a los hombres y mujeres que forman parte del cuerpo, así como de la imposición de la corbata al guion de la institución.

De igual forma, González ha agradecido "profundamente" a la capital de Valladolid por otorgar la máxima distinción, un galardón que "no es solo para los miembros actuales", sino para los hombres y mujeres que han formado el cuerpo durante sus 200 años; en especial, ha recordado a los cinco compañeros que perdieron la vida en acto de servicio: Federico Vázquez, José Torres, Luciano Valdés, Daniel Prieto y Luis Eduardo Izquierdo.

De esta manera, ha mostrado el compromiso "firme" hacia el futuro, en el que seguirán "garantizando la seguridad, protegiendo a los ciudadanos y adaptándose a los retos" de este siglo de forma "cercana y profesional".

Durante el acto acompañado de la música, se han entregado también las condecoraciones del 200 aniversario y se ha rendido homenaje a los agentes fallecidos en acto de servicio, con un recuerdo especial a sus familias.

Finalmente, ha concluido con un desfile de los agentes donde los asistentes han podido conocer la evolución de las patrullas y los uniformes del Cuerpo Municipal.