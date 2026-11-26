Valladolid reúne en un congreso a representantes de más de 2,5 millones de hectáreas de regadío, más del 80% de España - DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

VALLADOLID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Valladolid ha reunido durante dos días a representantes de más de 2,5 millones de hectáreas de regadío, con una representatividad superior al 80 por ciento del regadío español, en el VI Congreso Nacional de Regadío con Aguas Subterráneas, celebrado en el Espacio La Granja de la Diputación de Valladolid.

La convocatoria ha reunido a profesionales de más de veinte provincias españolas, procedentes de Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Galicia, Murcia, Extremadura, Madrid y Castilla y León.

El presidente de la institución provincial, Conrado Íscar, ha destacado el "hito" de haber organizado en la misma convocatoria el III Encuentro Nacional de Comunidades de Usuarios de Aguas Subterráneas y el I Encuentro Nacional de Técnicos del Agua. "Debemos sentirnos orgullosos de lo que hemos conseguido juntos durante estos seis años", ha señalado.

"El éxito de participación y el nivel del debate celebrado demuestran la dimensión que ha adquirido este Congreso", ha recalcado, ha ahondado.

SEGURIDAD Y FUTURO

Durante estos dos días se han abordado las grandes cuestiones que condicionan el presente y el futuro del regadío. Los regantes quieren ser protagonistas de una gestión responsable y sostenible del agua, incorporar la innovación, aprovechar la tecnología y avanzar en eficiencia.

Pero también necesitan seguridad jurídica, una planificación realista y unas reglas del juego claras y estables que les permitan invertir, generar empleo y garantizar el relevo generacional para producir alimentos.

"Desde la Diputación de Valladolid queremos reivindicar el respeto y el reconocimiento que merecen nuestros agricultores y, especialmente, nuestros regantes. Porque allí donde hay regadío hay actividad económica, empleo, industria agroalimentaria, oportunidades para los jóvenes y capacidad para fijar población", ha subrayado Íscar durante el acto de clausura.

En este sentido, ha recalcado que su trabajo es fundamental para el futuro de los pueblos y para garantizar la producción de alimentos. "Como responsables públicos, tenemos la obligación de escucharles, acompañarles y contribuir a buscar soluciones", ha profundizado, para después señalar que la "gestión del agua y el futuro de la agricultura no pueden ser una responsabilidad exclusiva de los regantes: deben ser un compromiso compartido por toda la sociedad".

Durante su intervención, ha puesto en valor el trabajo de agricultores, regantes y técnicos en la modernización y gestión sostenible de los recursos hídricos, "que apuesta por la innovación, la digitalización y la eficiencia como claves para afrontar los retos del sector".