Valladolid rinde homenaje a Borja Lara y destaca su papel como artífice de que la ciudad sea una "potencia" deportiva

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, en el acto de reconocimiento a Borja Lara celebrado en los campos de fútbol de San Isidro, que pasan a llevar su nombre - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha ensalzado este jueves la figura del exgerente de la Fundación Municipal de Deportes (FMD) Borja Lara, de quien ha destacado sus casi 40 años al servicio del deporte y como uno de los artífices de que la ciudad sea "una potencia desde el punto de vista deportivo".

Lo ha hecho durante el acto de reconocimiento celebrado en los campos de fútbol de San Isidro, que desde hoy llevan su nombre, donde ha subrayado que Lara ha estado presente "de alguna manera" en el crecimiento del deporte vallisoletano durante las últimas cuatro décadas, tanto en el deporte base como en el profesional, así como en el impulso de instalaciones, infraestructuras, asociaciones y clubes deportivos.

"Hemos conseguido entre todos los vallisoletanos hacer del deporte un referente", ha afirmado, para remarcar a renglón seguido que este homenaje cobra un significado especial en el año en que Valladolid ostenta el título de Ciudad Europea del Deporte.

En este sentido, ha asegurado que dar el nombre de Borja Lara a los campos de fútbol de San Isidro supone "uno de los mejores reconocimientos" posibles por su vinculación con el fútbol, el colegio San José y los jóvenes deportistas. "Es algo que él va a llevar siempre en su corazón", ha expresado.