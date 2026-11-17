Félix de los Ríos (i), CEO director ejecutivo de Valladolid Space Carbon Hub (VSCH), y David Fuertes, CTO director técnico de la compañía, en el acto de presentación celebrado hoy en Valladolid. - LETICIA PEREZ

VALLADOLID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Valladolid Space Carbon Hub (VSCH) invertirá 25 millones de euros en una infraestructura tecnológica espacial capaz de medir y verificar carbono, emisiones y absorciones de CO2 y la salud de los bosques.

Así lo ha avanzado esta mañana su CEO, Félix de los Ríos, en la presentación del proyecto que prevé contar con una constelación de satélites en 2030.

Se trata de una iniciativa pionera en el mundo y su sede se encuentra en Valladolid, además, nace de la mano del desarrollador medioambiental Renacer Carbono y las tecnológicas Grasp (Valladolid) y Everimpact (París). Precisamente el presidente de la compañía parisina, Alain Retière, participó la semana pasada en las sesiones de la COP31, en Antalya (Turquía), para dar a conocer el proyecto.

VSCH según el plan empresarial, lanzará los dos primeros satélites en 2027 y 2028, con una inversión de 25 millones de euros que se elevará a 300 millones en 2030. En este periodo se calcula que la compañía contará de 34 satélites y un centenar de profesionales, asimismo, esta iniciativa cuenta con el respaldo de Iberaval SGR y el apoyo del Ayuntamiento de Valladolid.

"Esta iniciativa marcará un hito en la monitorización del cambio climático", ha aseverado De los Ríos que, a su vez, ha añadido que, "el mercado de carbono es demasiado caro, lento y está fragmentado porque, la gestión sigue siendo un proceso demasiado manual con baja trazabilidad y altos costes de operación".

De los Ríos ha afirmado que el mercado necesita una infraestructura integrada "para medir, verificar y certificar carbono, capaz de convertir datos medioambientales en certificación confiable".

VSCH aporta una propuesta "innovadora" que se apoya en tres capacidades integradas que cubren toda la cadena de valor del carbono; entre ellas la espacial que se encarga de la observación satelital de alta frecuencia, la MRV (medición, reporte y verificación) y el mercado, que gestiona los proyectos, concesiones y certificaciones comerciales.

"Pasamos a observar el carbono a certificarlo, porque no se trata sólo de captar datos, sino transformar esa información en activos de carbono certificados y comercializables", ha apuntado De los Ríos.

En palabras del CTO de la compañía, David Fuertes, VSCH es un proyecto empresarial que, "responde al interés de inversores que buscan escala, de clientes que buscan eficiencia y de autoridades que necesitan trazabilidad y control".