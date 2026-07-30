Valladolid superó el miércoles los niveles de contaminación atmosférica y ozono

Imagen de archivo de un cielo contaminado por partículas - JCYL

VALLADOLID 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las estaciones de medida de la Red de Control de la Contaminación Atmosférica del Ayuntamiento de Valladolid superaron a lo largo de la jornada del miércoles, 29 de julio, los valores de referencia recogidos en el Plan de Acción en Situaciones de Alerta por Contaminación del Aire Urbano por la presencia de partículas como consecuencia de los incendios cercanos.

En concreto y según ha informado este jueves el Ayuntamiento de Valladolid las estaciones de medida registraron concentraciones de partículas superiores a 50 ng/m3 y 25 ng/m3.

Además y por segundo día consecutivo también se superó el valor octohorario de ozono de 120 ng/m3 en todas las estaciones de la RCCAVA, "seguramente por la cantidad de precursores que acompañan a este episodio", explican las mismas fuentes.

El Ayuntamiento ha recordado que ante estos valores, el origen natural de episodio y su posible evolución toda la población puede experimentar efectos negativos sobre la salud y los grupos de riesgo "efecto mucho más serios".