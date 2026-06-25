Valladolid se une al Día Mundial de la Escoliosis para reclamar una detección precoz que cambie vidas - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid y la Asociación de Escoliosis de Castilla y León (ADECYL) han conmemorado este jueves el Día Mundial de la Escoliosis con un acto celebrado en el Salón de Recepciones de la Casa Consistorial, una iniciativa que ha servido para reforzar la visibilidad de esta enfermedad, el compromiso con las personas afectadas y sus familias y reclamar una detección precoz que cambie vidas.

El acto ha contado con la presencia del concejal de Salud Pública y Seguridad Ciudadana, Alberto Cuadrado, y de la presidenta de ADECYL, Amelia Muñoz, y ha reunido a representantes institucionales, profesionales sanitarios, pacientes y familiares en torno al lema 'Detectar a tiempo puede cambiar una vida'.

Durante el mismo, el Ayuntamiento ha mostrado su colaboración y sensibilidad con una realidad que afecta a miles de personas en la Comunidad, con el objetivo de dar visibilidad a la labor que ADECYL desarrolla desde hace más de dos décadas en materia de información, acompañamiento y sensibilización social.

El momento central ha conllevado la lectura del manifiesto del Día Mundial de la Escoliosis por parte de las niñas Celia Zárate y Emma Echezarreta, quienes han puesto voz a las necesidades y aspiraciones de quienes conviven con esta condición.

En el texto, la asociación ha reclamado una mayor concienciación social, el impulso de medidas de detección precoz, el acceso a tratamientos conservadores específicos cuando estén indicados, una atención integral y un mayor apoyo a la investigación.

SOBRE LA ESCOLIOSIS

La escoliosis, considerada a partir de una curvatura de la columna superior a los diez grados, suele manifestarse a partir de los diez años y progresar durante las etapas de crecimiento.

Aunque la mayoría de los casos son de origen idiopático, una detección temprana permite aplicar tratamientos conservadores, el uso de corsés ortopédicos o métodos específicos de fisioterapia, como el método Schroth, evitando en muchos casos la necesidad de intervenciones quirúrgicas complejas.

En Castilla y León se estima que más de 200.000 personas padecen escoliosis en distintos grados, lo que representa aproximadamente un ocho por ciento de la población.

La incidencia es especialmente significativa entre niños y adolescentes, grupo en el que entre un tres y un cuatro por ciento requiere seguimiento especializado.

La presidenta de ADECYL, Amelia Muñoz, ha subrayado que "la escoliosis es una realidad poco conocida para gran parte de la sociedad, a pesar de afectar a miles de niños, adolescentes y adultos.

La detección precoz, el acceso a información rigurosa y el acompañamiento a las familias son fundamentales para afrontar esta condición en las mejores condiciones posibles".

Asimismo, ha recordado que la asociación nació hace 22 años a partir de su experiencia personal y de la necesidad de cubrir la falta de información y apoyo existente entonces.

ADECYL ha defendido también el derecho de pacientes y familias a conocer todas las opciones terapéuticas disponibles y a recibir información basada en la evidencia científica para poder tomar decisiones informadas junto a los profesionales sanitarios.

MES DE LA ESCOLIOSIS

Con motivo del Mes de la Escoliosis, la entidad ha desarrollado numerosas actividades de sensibilización e información, entre ellas campañas de detección precoz, distribución de material divulgativo en centros sanitarios, acciones formativas con la Universidad Europea Miguel de Cervantes, participación en el Congreso de la Sociedad Española de Columna Vertebral (GEER) y diversas iniciativas de apoyo y orientación dirigidas a pacientes y familias.

La asociación ha agradecido expresamente al Ayuntamiento de Valladolid su colaboración en esta conmemoración y su contribución a la visibilidad de una enfermedad que tiene importantes repercusiones físicas, emocionales y sociales cuando no se detecta y trata adecuadamente.

Del mismo modo, ha reconocido el apoyo constante del Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda, de la Consejería de Sanidad de Castilla y León, de la Universidad Europea Miguel de Cervantes, de los profesionales sanitarios colaboradores, de los voluntarios, socios y familias que han hecho posible estos 22 años de trabajo.