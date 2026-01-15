Valladolidindie celebra su 31 edición con los conciertos de Sexy Zebras, Miss Caffeina o Viva Suecia

Archivo - El grupo Sexy Zebras en un concierto. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Valladolidindie, el "festival más largo del mundo", celebrará este 2026 su 31 edición con los conciertos de Sexy Zebras, Miss Caffeina, Viva Suecia, Besmaya o Sho Hai, ente otros grupos y artistas que recalarán en distintos enclaves de la ciudad.

La concejala de Educación y Cultura, Irene Carvajal; el organizador del ciclo musical, Roberto Tener, y el gerente de Palausa Centro -- patrocinador del evento--, Antonio Ruiz, han presentado este jueves, 15 de enero, la cita.

El festival arrancará este viernes, día 16, con el concierto en 'sold out' de Sexy Zebras en la Sala Blanca del Laboratorio de las Artes de Valladolid (LAVA) - Fundación Municipal de Cultura, donde presentará su último trabajo, 'Bravo'.

Miss Caffeina es otro de los nombres de la 31 edición de Valladolindie, en cuyo marco actuará el 13 de febrero también en el LAVA, lugar en el que dará a conocer su disco 'Buenasuerte', mientras el 21 de marzo será el turno de Besmaya, grupo emergente que presentará su trabajo 'Nuevos lemas'.

A estos nombres se unen el de Viva Suecia y La La Love You, que recalarán en el Pabellón Pisuerga los días 20 y 21 de febrero, y 7 de marzo, respectivamente.

Igualmente, Valladolindie apuesta por "atender" a grupos con menor público, que puede tocar en salas pequeñas, motivo por el que ha programado a Lady Banana para el 30 de enero en la Sala Black Pearl, que, posteriormente, el 28 de febrero, acogerá el concierto de Los Ganglios. Este espacio también albergará un concierto del rapero Sho Hai el 6 de noviembre, tal y como ha explicado Terne.

Por su parte, Carvajal ha reivindicado que Valladolindie lleva 31 años celebrándose "ininterrumpidamente" y remarca la "identidad" de Valladolid, una ciudad que "disfruta apasionadamente de la música" y, además, lo hace con "un enorme civismo" del que se puede "sacar pecho".

Las entradas para los conciertos que aún tienen capacidad se pueden adquirir en la página web de los propios artistas y en la del ciclo, www.elfestivalmaslargodelmundo.com.