Valle Ares cifra en 450.000 euros el gasto para asumir la Seguridad Social de estudiantes de FP en prácticas

VALLADOLID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación de la Junta ha asignado una dotación presupuestaria de 16,56 millones de euros a la Dirección General de Formación Profesional y Régimen Especial para el ejercicio 2027, lo que ha supuesto un incremento del 49,32 por ciento respecto al último presupuesto aprobado, y ha cifrado en 450.000 euros el gasto asumido por su departamento para pagar la Seguridad Social de los estudiantes en prácticas y cumplir así la normativa estatal.

Según ha explicado la consejera del área, María del Valle Ares, durante su comparecencia ante la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes autonómicas para detallar las cuentas de su departamento, Castilla y León cuenta en la actualidad con 51.000 alumnos en Formación Profesional, cifra que ha aumentado un 18,7 por ciento en los últimos seis años.

Asimismo, la oferta autonómica ha alcanzado los 165 títulos diferentes tras incorporar 25 nuevas titulaciones en dicho periodo, con una tasa de inserción laboral del 85,7 por ciento en el primer año tras la titulación y una permanencia de los egresados en la comunidad del 94 por ciento.

Dentro de las inversiones previstas para 2027, la titular del ramo ha explicado que se han destinado 6,49 millones de euros a impulsar ciclos formativos de grado superior y cursos de especialización vinculados a tecnologías estratégicas europeas, así como 200.000 euros para la mejora general de la oferta y 18.000 euros para el estudio anual de empleabilidad.

En el ámbito de la innovación y la digitalización, la Consejería ha previsto 393.800 euros para el desarrollo metodológico y el apoyo al Centro CADDIE-FP, junto a 150.000 euros para el programa Actualiza de aprendizaje entre iguales y 670.000 euros para la actualización del profesorado en tecnologías avanzadas.

En relación con el modelo dual y la colaboración con el tejido empresarial, la Administración autonómica ha asignado 600.000 euros a la red de prospectores de empresas formadoras, 600.000 euros al programa AULA EMPRESA -450.000 euros para centros públicos y 150.000 para concertados- y 300.000 euros a la iniciativa CYL INNOVA.

Adicionalmente, se han reservado 383.000 euros para colaborar con entidades que dispongan de instalaciones singulares y 69.000 euros para seguros de responsabilidad civil y accidentes del alumnado.

En cuanto al cumplimiento de la normativa estatal, el Ejecutivo autonómico ha asumido la financiación de la cotización a la Seguridad Social de los estudiantes que realizan prácticas no remuneradas, lo que ha implicado un gasto de 450.000 euros para el pago de cotizaciones y compensaciones, además de 1,2 millones de euros en costes de gestión de personal y 68.000 euros para el despliegue de la herramienta digital Empiria.

Por último, en la línea de internacionalización, la Consejería ha canalizado 1,73 millones de euros provenientes del programa Erasmus+, que se completarán con 100.000 euros para alumnado de grado superior, 51.000 euros para estudiantes de enseñanzas artísticas superiores y 150.000 euros para la puesta en marcha del programa MOBILITY en Grado Básico.

Las cuentas se cerrarán con 1,37 millones para la acreditación de competencias por experiencia laboral, 1,02 millones para la evaluación en educación de adultos y 1,25 millones dedicados a la promoción de los estudios y al desarrollo de campeonatos como Castilla y León Skills 2027.

"Las cuentas que hoy presentamos reflejan una apuesta firme y sostenida por una Formación Profesional moderna, conectada con la realidad empresarial, abierta al mundo y orientada a la empleabilidad. Una Formación Profesional que genera oportunidades para los jóvenes, proporciona personal cualificado a nuestras empresas, impulsa la innovación y contribuye a fijar talento y población en Castilla y León", ha sintetizado.