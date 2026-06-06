La vallisoletana Ana Velasco destaca que "la imagen y la moda son clave en la percepción del poder"

La periodista y escritora vallisoletana Ana Velasco Molpeceres. - FERIA DEL LIBRO DE VALLADOLID

VALLADOLID 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

La periodista, escritora y profesora universitaria vallisoletana Ana Velasco Molpeceres ha destacado este sábado, tras presentar en la Feria del Libro de Valladolid su obra 'Moda y política. Las apariencias del poder', que "la imagen y la moda son clave en la percepción del poder".

Velasco ha participado en un encuentro celebrado en el Salón Principal del Círculo de Recreo y conducido por el periodista y comunicador de Chema García Langa.

Durante la conversación, Velasco ha defendido que la moda ha sido históricamente una herramienta fundamental para representar y comprender el poder. "Los seres humanos somos muy visuales y el poder exige una forma visual de verlo y comprenderlo", ha afirmado.

En este sentido, ha señalado que la construcción de una imagen pública no es exclusiva de reyes, presidentes o líderes religiosos, sino que forma parte también de los "pequeños espacios de poder" que cada persona ocupa en la sociedad.

La autora ha explicado durante su intervención que la indumentaria ha estado vinculada al simbolismo desde los orígenes de la humanidad y ha rechazado la idea de que el vestido surgiera únicamente como respuesta a necesidades prácticas.

"Los historiadores de la moda no se ponen de acuerdo en muchas cosas, pero sí saben que la moda no tiene que ver con el frío o el calor, sino con el simbolismo", ha indicado. Según ha destacado, los primeros adornos corporales, tatuajes o joyas constituyen manifestaciones tempranas de esa necesidad humana de comunicar identidad, estatus y pertenencia.

A lo largo de la presentación, Velasco ha reivindicado una visión de la moda alejada de los prejuicios que la reducen a la frivolidad. Aunque ha reconocido que disfruta de su dimensión estética y lúdica, ha asegurado que su investigación le ha permitido descubrir que "la moda es mucho más de lo que parece a primera vista" y que "constituye una valiosa herramienta para comprender procesos históricos, sociales y políticos".

La autora también ha analizado la importancia que mantiene la imagen en la política contemporánea. Así, ha sostenido que la apariencia de los líderes "continúa desempeñando un papel decisivo en la construcción de los relatos políticos". "Todo se ve", ha señalado, en referencia a la relevancia que adquieren elementos como la vestimenta en la percepción pública de los representantes políticos.

Asimismo, ha recordado que los especialistas en comunicación política prestan una atención "creciente" a estos aspectos desde la consolidación de la televisión como principal medio de difusión política.

Respecto al proceso de elaboración del libro, Velasco ha explicado que partió de símbolos "ampliamente reconocibles, como el color púrpura asociado al poder o determinadas imágenes icónicas de la historia política, para ir incorporando episodios y referencias menos conocidos que reflejan cómo la apariencia ha servido para legitimar, proyectar o escenificar la autoridad a lo largo de los siglos".