Vallsur cierra 2025 con más de seis millones de visitas y encara 2026 con nuevos proyectos estratégicos e inversiones

VALLADOLID, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Vallsur ha cerrado 2025 con más de seis millones de visitas, lo que supone un crecimiento del 3,8 por ciento más respecto al año anterior en términos comparativos después de un mes de diciembre que ha contado con más de 600.000 visitantes y encara este año con nuevos proyectos estratégicos e inversiones que llegarán para reforzar su apuesta por una experiencia diferencial, conectado con la innovación y vinculado a la moda y el ocio.

Unos resultados que se han visto reflejados, también, en el incremento de las ventas, una intensa actividad comercial con la llegada de siete nuevas marcas, y la creación de 50 puestos de trabajo, consolidando a Vallsur como un referente económico, comercial y social en Valladolid.

El mes de diciembre fue especialmente significativo, con más de 600.000 visitas, lo que representa un incremento del 4,5 por ciento respecto al mismo mes de 2024.

La gerente de Vallsur, Carolina Castro, ha destacado que el año pasado ha sido "extraordinario" para el centro comercial, puesto que estos resultados lo sitúan "muy por encima" de la media del sector a nivel nacional y reflejan una tendencia "positiva y sostenida".

El incremento de afluencias ha venido también acompañado de un aumento en las ventas, ha sostenido Castro, impulsado por la constante renovación de la oferta comercial, una programación de eventos diferencial y una "clara apuesta por la experiencia del cliente".

A lo largo de 2025, Vallsur ha reforzado su mix comercial con la incorporación de nuevas marcas como la tienda Álvaro Moreno más grande de Castilla y León, la librería Casa del Libro, la cadena ALE-HOP, la zapatería RKS, la tienda multimarca de moda Astoria, la primera cervecería La Ramona de Castilla y León, y la enseña de restauración Papizza, además de la renovación de imagen de Mayoral y la apertura de la nueva tienda Décimas.

NUEVOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS

Por su parte, el centro comercial encara 2026 con nuevos proyectos estratégicos y prepara nuevas inversiones que llegarán para reforzar su apuesta por una experiencia diferencial, conectado con la innovación y vinculado a la moda y el ocio.

Entre las próximas incorporaciones se encuentra la apertura de la cadena danesa Normal, que abrirá en Vallsur su primera tienda en Castilla y León, o la ampliación de la tienda de moda New Yorker con 108 metros cuadrados más, con el objetivo de reforzar el atractivo del centro como destino de compras de referencia.

Actualmente, ha detallado la gerente, el centro comercial cuenta con más de 900 trabajadores, y a lo largo de 2025 se han generado 50 nuevos puestos de trabajo, lo que consolida su papel como "uno de los principales motores económicos y de empleo de la región y refuerza así su compromiso con la ciudad".

"En 2026 ampliaremos nuestra oferta comercial y apostaremos por marcas diferenciales, experiencias innovadoras y proyectos que generen impacto económico y social en nuestro entorno", ha incidido.

EVENTOS DIFERENCIALES

Precisamente, la gerente de Vallsur ha destacado que el año 2025 ha estado marcado por la celebración de eventos "únicos y exclusivos que han atraído a miles de visitantes".

Uno de los grandes hitos del año ha sido el evento 'La Banda Sonora de Tu Estilo', que contó con la visita del diseñador de moda Eduardo Navarrete así como con el talento de los alumnos de la Escuela Superior de Diseño y Moda (ESI) en Valladolid, una "ambiciosa" acción que transformó el centro comercial en una experiencia sensorial que unió moda, música y talento joven.

Junto a esta acción, Vallsur ha desarrollado durante el pasado año otros eventos de gran acogida, originales y diferenciadores, como la campaña de concienciación ciudadana sobre los efectos del uso excesivo de pantallas en niños 'Zona Cero Pantallas' que contó con la presencia de Lucía Galán Bertrand, conocida como 'Lucía mi pediatra'; la primera 'Survival Zombie' con más de seis horas de juego de acción y más de 500 participantes, el evento 'El Reino de Oro' con sorprendentes espectáculos y una exposición única, o la apertura de la tienda pop-up de paquetes perdidos que ha sido un fenómeno europeo, entre otras iniciativas, reforzando su oferta de ocio y experiencia del cliente.

Además, a lo largo del año, el centro comercial vallisoletano ha reforzado su compromiso social colaborando con entidades como la Asociación Española contra el Cáncer, Cruz Roja, ELA Valladolid, protectoras de animales, entidades sin ánimo de lucro, el Hospital Clínico Universitario, y diferentes iniciativas deportivas y culturales de la ciudad.

En 2025, Vallsur ha iniciado también una colaboración con la Fundación Juan Soñador, orientada al fomento del empleo y la inserción laboral.

En definitiva, ha sostenido la gerente del centro comercial, estos resultados reflejan que Vallsur consolida su posición como uno de los "centros comerciales de referencia en Castilla y León y afronta 2026 con nuevas aperturas, proyectos y una clara apuesta por seguir creciendo junto a la ciudad".