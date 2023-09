Vallsur conciencia sobre las dificultades del Alzheimer con la campaña 'Imagínate quedarte en blanco y...'

VALLADOLID, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Vallsur pone en marcha la campaña 'Imagínate quedarte en blanco y...', una iniciativa que nace para conmemorar el Día Mundial del Alzheimer, que se celebra este jueves, 21 de septiembre, y que pretende mostrar la realidad de esta enfermedad y concienciar sobre la importancia de la detección, prevención e investigación de esta enfermedad neurodegenerativa.

Durante la jornada, los visitantes que se acerquen a Vallsur se encontrarán repartidos diferentes carteles con lemas cuyo objetivo es impactar de manera visual a quien lo lee y sensibilizar sobre algunas de las dificultades cotidianas que provoca el Alzheimer por culpa de este deterioro cognitivo.

De esta forma, se podrán leer frases como: 'Imagínate quedarte en blanco y... no saber qué vas a preguntar', que estará ubicado en la recepción, o en los ascensores y baños habrá lemas como 'Imagínate quedarte en blanco y... no reconocerte'. Además, en redes sociales también tendrá presencia la campaña con lemas como 'Imagínate quedarte en blanco y... no saber dar un like' o 'Imagínate quedarte en blanco y... no saber navegar por una Web'.

Esta iniciativa, lanzada por CBRE de manera conjunta en 46 centros comerciales de toda España y Portugal con motivo del Día Mundial del Alzheimer, tiene como objetivo dar visibilidad a esta enfermedad al tiempo que informa sobre la misma a la población.

La campaña se enmarca en el programa Caring for Communities de CBRE que tiene como finalidad concienciar sobre proyectos sociales e impactar positivamente en las comunidades en las que gestiona inmuebles a nivel Ibérico.