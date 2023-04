Vallsur y la Fundación de Escuelas de Rugby VRAC se unen para visibilizar el rugby vallisoletano.

VALLADOLID, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

Vallsur y la Fundación de Escuelas de Rugby VRAC han firmado un acuerdo de colaboración deportiva por el que el centro comercial vallisoletano se une al proyecto del equipo español de rugby de la ciudad de Valladolid, que gestiona los equipos de niños entre seis y doce años, para realizar actividades conjuntas hasta la finalización de la presente temporada.

Como parte del acuerdo de colaboración con la Fundación, Vallsur se convierte este año en uno de los patrocinadores y organizadores del VIII WallEllis Rugby Festival, el torneo de rugby para equipos de niños y niñas de escuelas, academias y clubes, que tendrá lugar los próximos días 22 y 23 de abril.

Durante la presentación del torneo, realizada en el día de hoy, se ha contado con la presencia de Jorge Calleja, vicepresidente del VRAC; Ignacio Llorente, coordinador del VIII Festival de Rugby WallEllism y Pablo Pérez, gerente de Vallsur y patrocinador del torneo, quienes han dado a conocer los detalles del campeonato, que se celebrará en los campos de Pepe Rojo, símbolo del rugby vallisoletano y español.

Durante este evento único, en el que cada equipo participará en partidos de su nivel contra equipos internacionales, Vallsur pondrá nombre a uno de los campos del recinto Pepe Rojo donde se celebrará el festival, y también tendrá presencia en la mascota de Wallellis Festival 2023.

"El rubgy para Valladolid es algo más que un deporte y su crecimiento en la ciudad es notable. Por eso nos sentimos muy orgullosos de colaborar con la Fundación de Escuelas de Rugby VRAC y contribuir en el desarrollo de la cultura del rugby en España y a nivel mundial, destinando nuestros recursos para apoyar a la cantera del equipo a seguir ampliando su sólida estructura", afirma Pablo Pérez, gerente de Vallsur.

Además, Vallsur aportará material deportivo para las categorías sub 6, sub 8, sub 10 y sub 12 de la entidad deportiva, con el objetivo de seguir promoviendo los valores asociados a este deporte, muy presentes entre los jóvenes canteranos: integridad, emoción, amistad, disciplina y respeto.