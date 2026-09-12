Valtiendas reivindica su tradición vitivinícola en una XVIII Fiesta de la Vendimia arropada por Alimentos de Segovia

Valtiendas reivindica su tradición vitivinícola y el producto de proximidad en una XVIII Fiesta de la Vendimia arropada por Alimentos de Segovia - DIPUTACIÓN DE SEGOVIA

SEGOVIA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Valtiendas ha vuelto a convertirse este sábado en uno de los grandes puntos de encuentro de la cultura del vino en la provincia con la celebración de la XVIII Fiesta de la Vendimia, una jornada que ha rendido homenaje a las raíces vitivinícolas de la localidad y que, un año más, ha puesto en valor la calidad de los vinos de la DOP Valtiendas y la riqueza de la despensa segoviana.

La celebración ha tenido además un marcado carácter provincial con la llegada a Valtiendas de la Caravana de Alimentos de Segovia, que ha hecho de esta cita su quinta parada dentro de su recorrido por diferentes municipios de la provincia.

Un total de 19 productores pertenecientes a la marca agroalimentaria de la Diputación de Segovia ha formado parte de la Caravana, acercando a vecinos y visitantes una amplia representación del producto de proximidad.

El presidente de la Diputación de Segovia, Miguel Ángel de Vicente, ha acompañado a la localidad en la inauguración de la fiesta, junto a la diputada de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible, Magdalena Rodríguez, y el alcalde de Valtiendas, José María Galindo, entre otras autoridades y representantes del sector vitivinícola.

Durante la inauguración, De Vicente ha puesto de manifiesto que "Valtiendas demuestra que las tradiciones tienen plena vigencia cuando se cuidan, promocionan y se abren a quienes visitan la provincia".

La Fiesta de la Vendimia es una celebración de la identidad de este municipio, pero también una "magnífica ventana para mostrar todo lo que nuestra provincia es capaz de producir", ha subrayado.

El presidente ha destacado además el papel de la Diputación en la promoción del sector agroalimentario a través de iniciativas como Alimentos de Segovia y su Caravana: "Cuando llevamos la Caravana a nuestros pueblos estamos acercando productores y consumidores, pero también estamos generando oportunidades para nuestros elaboradores y dando visibilidad a un sector que es fundamental para el desarrollo económico y social de nuestros municipios".

Entre los participantes en la Caravana se encontraban las seis bodegas de Alimentos de Segovia pertenecientes a la DOP Valtiendas: Valmenia, González Fischer, Navaltallar, Pago El Almendro, José Galindo Winegrower y Malacepa.

Junto a ellas, los visitantes pudieron conocer y degustar productos de La Dula de las Mesetas, Moncedillo, Bendito Nanno, Merche's Galletas, La Manitas de Sacramenia, Ibéricos de Vegaseca, Vamos a Beer, Quesos El Molinero, Aceitunas Hilario, Kekuki, Alma de Pueblo, Cervezas SanFrutos y La Cruz de Hierro.