Varias entidades sociales de Valladolid se oponen a la suspensión de la ZBE durante Pingüinos y estudian denunciarlo

VALLADOLID 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

Varias entidades sociales y vecinales de Valladolid han manifestado su oposición a la suspensión temporal de las restricciones que supone la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en la ciudad ante la celebración de la concentración motorista invernal Pingüinos y estudian denunciar la decisión ante los organismos competentes.

En concreto, la Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono de Valladolid (ARBA), la Asamblea Ciclista, la Federación de Asociaciones Vecinales Antonio Machado, Greenpeace y La curva han calificado esta decisión tomada por el Ayuntamiento de "atentado contra la salud" y han expresado su "total oposición".

En un comunicado recogido por Europa Press, los colectivos han apuntado que estudian trasladar esta cuestión, que consideran una "irregularidad" ante el incumplimiento de la ley, tanto al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico como a la Junta de Castilla y León y, si fuera necesario, a la Fiscalía y al Defensor del Pueblo.

Los colectivos se han expresado así después de que el Ayuntamiento de Valladolid haya acordado la suspensión temporal de las restricciones de acceso a la ZBE con motivo de la celebración de la concentración motorista entre las 00.00 horas del jueves, 8 de enero, y las 23.59 del domingo, 11 de enero, periodo durante el cual quedarán sin efecto las limitaciones de acceso al área regulada.

Las organizaciones sociales han apuntado que el Consistorio justifica la medida "ante la necesidad de facilitar la movilidad hacia hoteles, restaurantes y zonas de ocio de miles de visitantes", cuando el acceso a establecimientos hoteleros es una de las excepciones ya contempladas en la ordenanza reguladora.

OBLIGACIÓN POR LEY

Frente a los argumentos del Ayuntamiento para suspender las restricciones por tratarse de un evento de Interés Turístico Regional, su "impacto positivo" y que no "compromete de forma significativa los objetivos de la ZBE", estas organizaciones han recordado que la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética, establece la obligación de estas restricciones "para mejorar la calidad del aire y mitigar las emisiones de gases".

A este respecto, han cuestionado por qué, si existe una ley que se acomoda a las directrices europeas, es posible que se "vulnere" por parte del Ayuntamiento "justo cuando más se precisa" ante la previsión de que 30.000 motos y cualquier otro vehículo a motor, deambulando o concentrados en Valladolid, emitan una contaminación "excesiva, tanto en gases como en ruidos" y se preguntan si es el mejor momento para suspender una normativa municipal obligatoria por Ley.

"El Ayuntamiento da prioridad al beneficio económico de algunos, obvia la ley nacional y su propia normativa frente a la salud del conjunto de la ciudadanía. Todo un buen ejemplo de gestión municipal", han añadido.

Precisamente este miércoles, Ecologistas en Acción ha dado a conocer que ha recurrido lo que considera una "suspensión arbitraria" de la ZBE, ya que a su juicio "demuestra el nulo compromiso municipal con la mejora de la calidad del aire".

"Sacrifica el derecho a la salud y al medio ambiente por los intereses económicos de una entidad privada como Turismoto", critica la organización, que pide que se impida la circulación masiva de motos de gran cilindrada por la ciudad durante este fin de semana.