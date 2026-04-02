Un varón resulta herido en una pierna tras una agresión por arma blanca en Burgos

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BURGOS 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 45 años ha resultado herido en una pierna y ha precisado su evacuación a un centro hospitalario tras sufrir una agresión con arma blanca en Burgos, han informado a Europa Press fuentes del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso se ha producido en la calle Alejandro Yagüe minutos antes de las 2.56 horas, cuando una llamada ha solicitado asistencia para un varón de 45 años que, según el alertante, había sufrido una agresión con un arma blanca y presentaba una herida sangrante en una pierna.

Así, se dio aviso a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado una UVI móvil y ha evacuado al herido al Hospital de Burgos.