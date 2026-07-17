Vázquez: 6.000 millones en Sanidad y Servicios Sociales para afrontar la enfermedad, la dependencia y el envejecimiento

El consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, comparece ante las Cortes para explicar el programa de su departamento para los próximos cuatro años. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad y Bienestar Social de la Junta, Alejandro Vázquez, se propone que la integración de la asistencia sanitaria y el bienestar social garantice una atención más coordinada, protegiendo la salud y garantizando unos cuidados centrados en las personas.

Con este horizonte, la nueva estructura que unifica las competencias de Sanidad y Bienestar Social persigue un modelo "público, universal, accesible e integrado", según ha subrayado ante las Cortes durante la presentación de su rograma para los próximos cuatro años y donde ha abogado por "un modelo capaz de ofrecer respuestas coordinadas a los desafíos de la enfermedad, la dependencia, la discapacidad, el envejecimiento o la vulnerabilidad social".

Precisamente, la unión de las dos áreas en una misma Consejería permitirá diseñar el Plan Integral de Atención Sociosanitaria, agilizando la continuidad asistencial en casos complejos como la ELA y aumentando las plazas de convalecencia.

Con respecto a los recursos humanos, promete dimensionar las plantillas orgánicas con nuevas categorías (biotecnólogos, genetistas u ópticos) y una la Ley de Puestos de Difícil Cobertura para fidelizar médicos en la periferia.

"La sanidad y el bienestar social son mucho más que servicios públicos esenciales. Son instrumentos de cohesión territorial, igualdad de oportunidades y equidad social. Son también sectores estratégicos para el desarrollo de Castilla y León, generadores de empleo cualificado, de innovación, de investigación y de actividad económica en todo el territorio", ha advertido.

La Consejería aglutina a más de 50.000 profesionales y gestionará un presupuesto global que supera los 6.000 millones anuales, lo que equivale a casi la mitad del presupuesto general de la Comunidad. Para asegurar la sostenibilidad de estas prestaciones, el consejero ha reclamado con firmeza un nuevo modelo de financiación autonómica ajustado a la realidad demográfica regional: "Llevamos años reclamando una reforma del sistema de financiación autonómica que tenga en cuenta factores determinantes para nuestra Comunidad, como el envejecimiento, pero por lo que parece el Gobierno de España no está dispuesto a ser justo y equitativo".

A este respecto, ha subrayado el esfuerzo realizado por la Junta, al recordar que cerca de uno de cada dos euros del presupuesto autonómico se destina a proteger la salud, la autonomía personal, los cuidados y el bienestar de los castellanos y leoneses. "Difícilmente puede encontrarse una expresión más clara de cuáles son las prioridades de este Gobierno", ha aseverado.

La salud pública se consolida como una de las áreas preferentes para la anticipación asistencial. Entre las novedades para la campaña vacunal 2026-2027, destaca la ampliación de la cobertura frente al virus respiratorio sincitial (VRS) en adultos mayores de 18 años con condiciones de muy alto riesgo. Asimismo, a partir de enero de 2027 el cribado neonatal autonómico se extenderá hasta detectar 29 enfermedades endocrino-metabólicas, superando las exigencias de la cartera común nacional.

NUEVA ESTRATEGIA ONCOLÓGICA

En el ámbito oncológico se desarrollará la nueva Estrategia Oncológica de Castilla y León, completando las unidades satélite de radioterapia, garantizando el acceso a protonterapia infantil y optimizando el seguimiento de los largos supervivientes. Se potenciarán los cribados de mama, cérvix y colon, introduciendo paulatinamente nuevos programas específicos de próstata y pulmón.

La Consejería diseñará también una Estrategia Integral de Abordaje de la Obesidad Infantil de carácter transversal y reforzará la vigilancia epidemiológica bajo la perspectiva global de 'One Health'. En el medio rural se dará continuidad al apoyo a las oficinas de farmacia con viabilidad económica comprometida y se implantarán nuevos botiquines.

El consejero ha sacado pecho ante la fortaleza del modelo asistencial de la autonomía: "Partimos de una posición de liderazgo y contamos con la red de Atención Primaria más extensa de España y un modelo en el medio rural que constituye una referencia nacional", ha destacado, para acto seguido prometer que se garantizará que la atención presencial en los consultorios y centros de salud se efectúe en un plazo máximo de 48 horas con la reordenación de agendas y el impulso de las urgencias extrahospitalarias.

Respecto al incremento de las listas de espera quirúrgicas, Vázquez ha indicado que durante el primer semestre se efectuaron 12.500 operaciones programadas menos que en el promedio de los ejercicios anteriores y ha achacando esta situación a problemas de índole nacional: "Las listas de espera han vuelto a crecer y seguirán haciéndolo mientras el Gobierno de España no afronte con la seriedad y la responsabilidad necesarias una situación de esta magnitud".

En el área de emergencias, se optimizará el transporte mediante una flota de 10 helicópteros sanitarios--uno por provincia y otro en El Bierzo, con miras a iniciar el vuelo nocturno--y 14 nuevas ambulancias terrestres de soporte vital.

El primer nivel de salud asumirá un rol más resolutivo con herramientas de diagnóstico avanzadas como ecografías clínicas, analíticas rápidas y telemedicina. Se implantarán procesos asistenciales específicos para patologías de alta prevalencia como insuficiencia cardiaca o EPOC, y se iniciará el programa Recavidacyl para la recuperación vascular de pacientes graves. Asimismo, se incorporarán enfermeras especialistas y psicólogos de apoyo a la salud mental, al tiempo que se ejecutará un plan de desburocratización para liberar tiempo clínico de los profesionales.

En salud mental, se potenciará la prevención del suicidio, se trasladarán profesionales de salud mental a los centros rurales para atender al 80% de la población adulta y se incorporará la figura del "paciente experto". De igual modo, se aprobará una Estrategia Cardio-Metabólico-Renal, se ampliarán los equipos de cuidados paliativos a domicilio (ESAD) y se consolidará el Plan de Enfermedades Raras.

ENVECIMIENTO ACTIVO

Frente a la fragilidad y el aislamiento, se lanzará el Carné 60 con mayores ventajas y talleres. Se ampliará el programa de viajes del Club de los 60 y se extenderá la Universidad de la Experiencia al medio rural, que ya supera los 6.600 matriculados. Para combatir la soledad, se consolidará la 'Red de Espacios de Encuentro' y se pondrán en marcha protocolos específicos para la protección de los mayores frente al maltrato institucional y doméstico, complementado con un servicio de asesoramiento gratuito contra fraudes y exclusión digital.

Otro objetivo es consolidar la dependencia activa. Castilla y León mantiene una nota "excelente" de 7,5 puntos en el Observatorio de la Dependencia, con más de 129.300 usuarios atendidos en 2025 y un tiempo medio de resolución de expedientes de 113 días, tres veces inferior al estatal.

El Ejecutivo autonómico impulsará en esta legislatura la atención domiciliaria y rural duplicando esfuerzos en programas como 'A gusto en casa' e 'Intecum'. También se reforzará el servicio de Ayuda a Domicilio--supera los 40.000 beneficiarios--, el reparto de comida sobre el terreno rural y la teleasistencia avanzada. Entre las novedades más destacadas figuran una partida de 10 millones anuales para ayudas de cambio de bañeras por platos de ducha y sistemas de tele-rehabilitación integral.

Para promover el desarrollo de los proyectos de vida de las personas con discapacidad, se adaptará la Ley de Igualdad de Oportunidades autonómica y se tramitará la Ley de Apoyos al Proyecto de Vida. Se reducirán los tiempos para el reconocimiento del grado de discapacidad empleando digitalización.

En infraestructuras, se ejecutarán proyectos de renovación hospitalaria en Segovia, Palencia, Valladolid, Soria, Salamanca y Aranda de Duero, ampliando equipos de cirugía robótica en Medina del Campo, Miranda de Ebro y Aranda de Duero.