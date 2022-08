Vázquez critica la "soberbia" del PSOE, de "vacaciones" y que ha estado "descomprometido" todo el verano

SEGOVIA, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Castilla y León, Francisco Vázquez, ha criticado la "soberbia" del PSOE, que se ha ido de "vacaciones" y ha estado "descomprometido" todo el verano con los incendios, que cuando se propone aumentar la financiación en todo el Estado lo rechaza como les dice "papá Sánchez" y no tienen "ni una sola palabra" de condena hacia quienes provocan un incendio o de apoyo al operativo de lucha contra el fuego.

Vázquez, en una rueda de prensa en Segovia, ha destacado la actuación de la Junta y del PP en esta materia frente a lo que ha hecho el PSOE, con "algunos socialistas que han estado de vacaciones todo el verano" y ha llegado a decir que no había una información puntual, cuando el Ejecutivo ha informado sobre el estado de los incendios a los medios.

El responsable autonómico del PP ha recordado que su formación realizó una serie de propuestas en el Debate sobre el Estado de la Nación, con un incremento de financiación para esta materia que el PSOE rechazó. "O sea qué me van a decir a mí ahora los socialistas del tema de incendios, que cada vez que se les dice que hay que emplear más dinero que en toda España en materia de incendios papá Sánchez les dice que lo rechacen", ha aseverado.

Así, ha destacado todo lo que ha hecho el PP frente a lo que han hecho los socialistas, "dos líneas en todo el verano" para pedir la comparecencia en las Cortes del presidente de la Junta cuando ya lo había solicitado el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones.

A su juicio, esto refleja el compromiso del PSOE con los incendios, después de estar "desconectados todo el año", "descomprometidos todo el verano" y la Junta y los trabajadores han tenido una "falta total de apoyo".

"Es la soberbia del Partido Socialista de Castilla y León, que no quiere que a la Junta le de el Gobierno más financiación, por cierto, del impuesto de todos los españoles, que algunos se creen que el dinero lo pone Pedro Sánchez cuando va en el Falcon y lo va tirando por la ventanilla, es los impuestos de los españoles", ha agregado Francisco Vázquez, quien ha censurado la "sumisión de los socialistas de la Comunidad a Pedro Sánchez, con una "mansedumbre" con sus "superiores" que considera podían utilizar "alguna vez" para mejorar la vida de los castellanos y leoneses.

FALTA DE APOYO

Además, ha señalado que no hayan tenido "ni una sola palabra" para la condena de los responsables o los imprudentes de los incendios forestales ni para apoyar al operativo.

"No les importa el dolor de los castellanos y leoneses, sólo les importa sacar rédito político. A ver si con esto de los incendios sacan más votos", ha afirmado el secretario autonómico del PP, quien considera "vergonzoso" el comportamiento del PSOE en la Comunidad, que se "alegra" como lo ha hecho durante todo el verano con las desgracias de los incendios como si sólo ocurrieran en Castilla y León, cuando se está quemando "media España y el máximo responsable es Pedro Sánchez".

En este contexto, se ha referido a las declaraciones de la secretaria de Organización del PSOE de Castilla y León, Ana Sánchez, quien ha reclamado que se vote en la Mesa de las Cortes a favor de la comparecencia de Mañueco sobre los incendios, algo que Vázquez ha rechazado porque todavía no ha acabado la campaña de incendios y, hasta que no lo haga, no se puede hacer balance.

"Se hará en su momento, pero no cuando quiera el Partido Socialista totalmente descomprometido con Castilla y León y solamente al rebufo de Pedro Sánchez", ha recalcado.

Francisco Vázquez ha incidido en que la mayor cantidad de incendios comenzaron en la Comunidad pero ha sido una cuestión "generalizada" en todas las comunidades, por lo que es una "cuestión de Estado" y el Gobierno central "tenía que haber cogido el toro por los cuernos", pero no lo hizo porque aunque las competencias en materia de incendios son de las comunidades autónomas, la coordinación de la política general en materia es del Ejecutivo central.

"Y ahí es donde el Gobierno se ha inhibido absolutamente", ha aseverado, el responsable autonómico del PP, quien ha calificado de "drama" los incendios forestales, que "no entienden" ni de fronteras ni de partidos políticos o ideologías y "su lucha tiene que ser una cuestión de Estado", más en una situación en la que han tenido un comportamiento "extremo" y "virulento" nunca antes visto.

ACTUACIÓN DE LA JUNTA

Frente a la inacción del Gobierno y la falta de apoyo de los socialistas, Francisco Vázquez ha destacado y repasado lo que han hecho PP y Junta, lo primero la petición del presidente del Ejecutivo autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, de una reunión extraordinaria de la Conferencia de Presidentes porque estaban surgiendo incendios en todas las comunidades e intentar así impulsar una "gran reflexión nacional" y la mejora de la coordinación en toda España, también "con una garantía de futuro". Sin embargo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha contestado a la petición.

Asimismo, ha señalado que Fernández Mañueco también pedía que se convocara a las corporaciones provinciales y locales, que son también esenciales en la lucha contra los incendios, además de anunciar "el primer día" que pediría la declaración de zona catastrófica a todas las comarcas afectadas por el fuego, pero tampoco ha recibido respuesta.

Otra de las cosas que se hicieron, ha explicado Vázquez, fue solicitar la comparecencia en las Cortes del consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, quien dio explicaciones en el Parlamento autonómico el 25 de julio con todos los informes técnicos y dio todo tipo de explicaciones. "Hubo algún día que hubo cien incendios forestales en la Comunidad autónoma a la vez", ha recalcado.

También ha destacado las ayudas de la Junta a las zonas afectadas por los incendios, tanto medidas económicas como sociales que "llegan ya" a los municipios y que están cuantificadas, tras lo que ha repasado todas las medidas que explicó el pasado jueves el consejero de Economía y Hacienda y portavoz del Ejecutivo, Carlos Fernández-Carriedo, tras la reunión del Consejo de Gobierno el pasado jueves.

A eso ha sumado el acuerdo, en el marco del Diálogo Social, para transformar el operativo de lucha contra incendios forestales, fundamentalmente a través de la estabilización del empleo, "compromiso" de legislatura de Alfonso Fernández Mañueco y que supondría que casi 900 trabajadores laborales discontinuos de la plantilla pública de la Junta pasarán a ser fijos durante el año siguiente, al igual que se aumentará el tiempo de trabajo de las cuadrillas contratadas mediante licitaciones.