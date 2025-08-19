Vecinos de El Bierzo recogen más de 10.000 firmas en Change.org en 24 horas pidiendo el nivel 3 por los incendios

LEÓN 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Vecinos de El Bierzo han recogido en menos de 24 horas más de 10.000 firmas en Change.org pidiendo que se declare el nivel 3 de emergencia. Aseguran que la Comunidad se ha mostrado "lenta e indecisa". "Mientras el fuego avanza, las declaraciones de emergencia y la petición de más medios se retrasan", añaden.

"Los incendios superan con creces las capacidades locales y autonómicas", se puede leer en la petición a la que se han sumado más de 8.000 personas en menos de un día. "Necesitamos que el gobierno actúe de manera inmediata y urgente; por eso, solicitamos que se decrete el nivel 3 de emergencia", añade la otra petición que solicita lo mismo y que supera los 2.000 apoyos.

En total, más de 10.000 personas piden que el Gobierno autonómico solicite la declaración 3 de emergencia "para que se active la UME y todos los recursos nacionales para luchar contra el fuego".

"Es vital tomar acción inmediata para detener esta tragedia ambiental. Instamos a las autoridades a que actúen con rapidez y eficacia implementando el nivel 3 de emergencia en El Bierzo. Nuestros montes y nuestra comunidad merecen ser preservados y protegidos", añade el impulsor de la segunda petición, Adrián Vecino, en declaraciones recogidas en un comunicado.

"Mientras los políticos titubean y aplazan decisiones, el fuego no espera. No es solo humo en el aire, son nuestros pueblos, bosques, animales y futuro lo que está en juego. El Bierzo y las comarcas colindantes no pueden esperar a que las administraciones discutan competencias", se lee en la petición impulsada por la vecina de El Bierzo, Beatriz Jañez.

La portavoz de la petición change.org/ElBierzoArde ha dicho a través de un vídeo en redes sociales que ha perdido la cuenta de los amigos que han sido desalojados. "Somos el punto del planeta con el aire más contaminado y está claro que la situación está descontrolada: las brigadas están exhaustas y en algunas zonas ya dicen que se centran en salvas a casas y a personas, que no pueden salvar el monte. El monte de El Bierzo tiene un valor ecológico enorme: no solo se queman nuestras casas, se está quemando nuestro futuro", finaliza.