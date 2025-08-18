Los vecinos de Guardo, Villalba, Frenso y Mantinos regresan a sus casas al mejorar la situación del incendio

Efectivos de la Junta de Castilla y León en un puesto de control, . - Europa Press

PALENCIA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El delegado de la Junta en Palencia, José Antonio Rubio Mielgo, ha anunciado que tras la reunión del Cecopia se ha acordado el regreso a sus casas de los vecinos de las localidades palentinas de Guardo, Villalba de Guardo, Fresno y Mantinos al mejorar la situación provocada por el incendio que desde el sábado asola esta zona del norte de la provincia,

Rubio Mielgo ha explicado ha explicdao que el incendio de Resoba, en el municipio de Cervera de Pisuerga, que se declaró este domingo, "esta estable" y no presenta "problemas" pero se mantiene la vigilancia para evitar que pueda reactivarse.

En lo que respecto a los incendios que han afectado al municipio de Brañosera, uno ya ha sido extinguido mientras que el que afectó a la zona del al Golobar también fue atajado durante la noche pero a media mañana de este lunes se ha reactivado, y se ha intentado atacar de forma terrestre, junto a agentes procedente de Cantabria, como ha explicado Rubio Mielgo, quien ha apuntado que se han intentado emplear medios aéreos "pero la niebla lo ha impedido".

En el caso de Guardo, durante la mañana tres hidroaviones y los helicópteros han centrado su trabajo en un foco que se ha producido en Villalba de Guardo y se ha logrado que la situación haya mejorado, además que para esta noche se espera bajada de temperaturas y aumento de la humedad.

Por ello, el delegado de la Junta ha aseverado que esta situación permite desconfinar Guardo, y se ha enviado el mensaje a la población para que puedan volver a sus casas, por lo que la carretera CL-615 ha quedado abierta.

Asimismo, José Luis Rubio Mielgo ha asegurado que el Cecopi también ha acordado, en contancto con los responsables de extinción de incendios, permitir que los vecinos de Villalba de Guardo, de Fresno y de Mantinos vuelvan a su domicilio "a dormir esta noche".

Por su parte, los vecinos de San Pedro Cansoles, que se encuentran acogidos en el polideportivo de Guardo, van a ser trasladados y alojados esta noche alojados en hoteles de Guardo y Velilla del Río Carrión "para que estén mucho más cómodos"