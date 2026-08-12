Vecinos de Valverde del Majano (Segovia) crean una plataforma contra una planta de biometano y organizan movilizaciones

Terrenos previstos para la instalación de la planta de biometano, con el pueblo al fondo. - PLATAFORMA VALVERDE DEL MAJANO

VALVERDE DEL MAJANO (SEGOVIA), 11 (EUROPA PRESS)

Un grupo de vecinos de Valverde del Majano (Segovia) ha constituido una plataforma en contra de la planta de biometano que se pretende construir en el municipio y ha convocado una concentración en la plaza Mayor, mañana jueves, 13 de agosto, para manifestar públicamente su rechazo a la instalación.

La plataforma se ha constituido después de que el pasado 23 de julio se publicara en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) el proyecto para la instalación de una planta de biometano y compost en el término municipal.

Según ha explicado la plataforma en un comunicado, su creación responde a "la voluntad de informar, analizar, participar y oponerse a la instalación de la planta, tras haber estudiado el proyecto desde una perspectiva técnica, científica y jurídica, así como sus posibles implicaciones y perjuicios para el municipio y su entorno".

La preocupación vecinal ha trascendido los límites de Valverde del Majano y vecinos de Abades, Martín Miguel, Garcillán y Hontanares de Eresma, localidades próximas, han mostrado su interés ante la proximidad del emplazamiento previsto y ante las posibles repercusiones territoriales, ambientales y sociales que, a su juicio, podría acarrear un proyecto de estas características.

El Ayuntamiento de Valverde del Majano también se ha posicionado en contra del proyecto. La corporación municipal ha manifestado públicamente su oposición durante la tramitación administrativa, una postura que, según ha precisado la plataforma, cuenta con el respaldo unánime de todos sus miembros.

La plataforma ha señalado que su nacimiento responde a "una preocupación legítima por el futuro del municipio, pero también a la convicción de que cualquier decisión que pueda afectar de manera significativa al territorio debe abordarse con información, transparencia, rigor y participación ciudadana".

El colectivo ha manifestado igualmente su voluntad de ejercer, desde el respeto institucional, el diálogo y dentro del marco legal vigente, "todos los derechos de participación, información y defensa" que el ordenamiento jurídico reconoce a la ciudadanía durante la tramitación del expediente.

Por todo ello, ha hecho un llamamiento a los vecinos de Valverde del Majano y de los municipios del entorno para que "se informen, participen y contribuyan a paralizar el proyecto" desde el respeto, la unidad, el diálogo y la defensa del interés general.

En el marco de esta movilización, la Plataforma Ciudadana de Valverde del Majano ha convocado una concentración ciudadana para el próximo jueves 13 de agosto, a las 18.00 horas, en la plaza Mayor de Valverde del Majano.

La plataforma ha resumido el sentido de la protesta bajo el lema 'por nuestro pueblo, por nuestro entorno y por nuestro futuro', para subrayar el carácter colectivo de una movilización que busca "ejercer los derechos de participación ciudadana reconocidos durante la tramitación del expediente administrativo".