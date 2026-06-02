Veinte colegios e institutos de CyL reciben el sello ambiental 'Centro educativo sostenible' de la Junta

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, en la entrega del sello ambiental 'Sello educativo sostenible'. - JCYL

VALLADOLID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Veinte colegios e institutos de Castilla y León han recibido este martes, 2 de junio, el sello ambiental 'Centro educativo sostenible' de la Junta por su labor en el curso 2025/2026 al contemplar la educación y la gestión ambiental como un aspecto "fundamental".

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y los directores generales de Innovación y Formación del profesorado, Luis Domingo González Núñez; y de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental, José Manuel Jiménez Blázquez, han entregado este reconocimiento enmarcado en la III Estrategia de Educación Ambiental de la Comunidad.

Con las distinciones entregadas hoy, Castilla y León cuenta ya con 138 centros docentes en los que la educación y la gestión ambiental suponen un aspecto fundamental, ya que había 120 centros reconocidos, pero dos de ellos no han renovado su acreditación.

En concreto, los nuevos galardonas han sido el IES Alonso de Madrigal de Ávila; el CEIP Miguel Delibes de Burgos; el IES Conde Diego Porcelos de Burgos; el CEIP Fernando de Rojas de Burgos; el CPRIFP Instituto Técnico Industrial de Miranda de Ebro (Burgos), el CEIP Los Ángeles de Miranda de Ebro (Burgos) y el CIFP Río Ebro de Miranda de Ebro (Burgos).

Asimismo, el CEIP Ponce de León de León; el CEIP Javier de León; el Colegio La Inmaculada de Camponaraya (León); el CRA Toral de Merayo de Ponferrada (León); el Colegio Concertado Nuestra Señora de la Providencia de Palencia, el Colegio Champagnat de la Fundación Maristas Compostela de Salamanca y el CEIP Severiano Montero Sánchez de Peñaranda de Bracamonte (Salamanca).

También el CEIP Villalpando de Segovia; el IES María Zambrano de El Espinar (Segovia); el IES Diego de Praves de Valladolid; el CEIP María Teresa Íñigo de Toro de Valladolid, el IES Conde Lucanor de Peñafiel (Valladolid) y el colegio Corazón de María de Zamora.

A lo largo del curso, la Junta de Castilla y León ofrece a los centros la oportunidad de participar en el Programa de actividades didácticas de apoyo a la educación y gestión ambiental que incluye actuaciones organizadas provincialmente para promover el conocimiento y la conservación de la naturaleza, concienciar sobre los retos y problemas medioambientales y fomentar el compromiso de la comunidad educativa con la sostenibilidad.

Para ello, se llevan a cabo talleres de naturaleza, exposiciones, concursos, gamificación, espectáculos de narración oral, entre otras, según ha informado la Junta en un comunicado recogido por Europa Press.

El último en finalizar este año ha sido el programa 'Urbes y Riberas', en el que participaron 1.043 alumnos de la provincia de León.

Además, para facilitar la preparación de las candidaturas y para impulsar la mejora continua de los programas que desarrollan los centros reconocidos, las dos consejerías implicadas organizan anualmente el programa MOAI, basado en el asesoramiento individual y la formación de docentes.

En definitiva, este sello refuerza los aspectos de contacto directo y de experiencia real del entorno, y lo combinan con el conocimiento y la práctica de las acciones necesarias para su conservación y mejora.

Además, la exigencia de contar con programas permanentes de educación y gestión ambiental, y que estos sean aprobados por los órganos de gobierno de los centros, consigue "una mayor calidad, una mayor efectividad y una mejor adecuación a las características particulares de cada centro".