Una veintena de niños aprende historia en un taller en el Aula Arqueológica del Dolmen de Bernuy, en Ávila

Taller en el Aula Arqueológica del Dolmen de Bernuy, en Ávila. - AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

ÁVILA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una veintena de niños de entre cinco y doce años se acerca estos días a la historia y aprende sobre ella en un taller infantil que se desarrolla en el Aula Arqueológica del Dolmen de Bernuy Salinero, en Ávila.

El teniente de alcalde de Urbanismo y Patrimonio del Ayuntamiento de Ávila, Juan Carlos Corbacho, y el concejal delegado de barrios anexionados, Javier Ajates, han visitado a la veintena de participantes que estos días acude al taller, que se desarrolla en dos jornadas, los días 1 y 3 de julio.

En la actividad, que tiene lugar tanto en el aula arqueológica como en el propio dolmen, los participantes, en horario de 10.30 a 13.30 horas, aprenden jugando sobre el monumento, su importancia y la época histórica a la que pertenece.

Desde una yincana hasta búsquedas del tesoro, pasando por talleres de ajuares, la actividad forma parte de la programación estival del aula, que contará el fin de semana del 8 de agosto con un nuevo taller.

Además, el Aula Arqueológica del Dolmen de Bernuy Salinero abrirá los fines de semana de julio a septiembre, con visitas a este espacio creado en torno al monumento megalítico que se puede visitar en el Prado de las Cruces, en Bernuy Salinero.

En este sentido y coincidiendo con la semana de fiestas en Bernuy Salinero, en agosto, el día 11 se podrá participar en una observación que se realizará a las 20.30 horas de la lluvia de estrellas ('lágrimas de San Lorenzo'). Esta actividad comenzará en el aula arqueológica para después realizarse en el dolmen, en colaboración con el Grupo de Observadores Astronómicos de Ávila (GOAA).

El 12 de agosto, día del eclipse solar, habrá también una actividad dedicada a este fenómeno denominada 'Las sombras de la Prehistoria'. Y el 13 de agosto, una visita teatralizada. Las inscripciones pueden realizarse enviando un correo electrónico a patrimoniodivertido@gmail.com.