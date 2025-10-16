Archivo - La vendimia en la DO Rueda cierra con 123 millones de kilos de uva y una cosecha de calidad "excelente" - DO RUEDA - Archivo

VALLADOLID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Denominación de Origen Rueda ha cerrado la campaña de vendimia de 2025 con un balance "muy positivo" en calidad y equilibrio, tras recolectar 123.123.089 kilos de uva, una cifra que supone un descenso del 12,6 por ciento respecto al ejercicio anterior, cuando se recogieron 138.568.850 kilos, pero con una calidad que el Consejo Regulador califica de "excelente" por el "óptimo" grado alcohólico, la acidez "equilibrada" y el "alto potencial" aromático de la uva, especialmente de la variedad Verdejo.

Desde los servicios técnicos del Consejo Regulador se ha destacado que "los primeros mostos apuntan a una añada con vinos muy expresivos y de gran potencial aromático", en un año marcado por los contrastes meteorológicos. "El esfuerzo de los viticultores y el trabajo en campo han sido determinantes para mantener el nivel de calidad que define a nuestros vinos", han subrayado.

La vendimia ha comenzado el 22 de agosto con las variedades de ciclo corto, como Sauvignon Blanc y Chardonnay, y se ha prolongado durante varias semanas hasta completar el proceso de recolección. En concreto, el 99,77 por ciento de las uvas vendimiadas han sido blancas -122.608.285 kilos-, con una clara hegemonía de la Verdejo, que representa el 88,82 por ciento del total (108.903.108 kilos).

La recogida se ha realizado de forma predominantemente mecanizada y nocturna, con el objetivo de preservar la temperatura y los aromas de la uva y evitar oxidaciones, además, según el equipo técnico, las condiciones del año permitirán elaborar vinos frescos, aromáticos y equilibrados, característicos de la identidad de la Verdejo.

Finalmente, el presidente del Consejo Regulador, Carlos Yllera, ha destacado que "el resultado de esta campaña refleja la madurez y el compromiso de todo el sector por seguir haciendo de Rueda una denominación líder en calidad y prestigio".