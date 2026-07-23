El Verano Cultural de la Asociación Espigas llevará este verano 35 actividades a una veintena de localidades de Zamora

Presentación del Verano Cultural de la Asociación Espigas. - EUROPA PRESS

ZAMORA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Verano Cultural de la Asociación Espigas llevará este verano 35 actividades a una veintena de localidades de la provincia de Zamora, una propuesta que agrupa representaciones teatrales, musicales y culturales de diversa índole.

La programación, presentada este jueves en la sede de Caja Rural de Zamora, se celebrará del 27 de julio al 23 de agosto y mantiene el tradicional ciclo de teatro, así como añade una amplia oferta de actividades, todas gratuitas, que buscan apuntalar la actividad de las asociaciones integradas en Espigas y revitalizar la vida social de los pueblos durante el verano.

El programa incluye 16 representaciones teatrales en las que se pondrá en escena el trabajo de media decena de grupos de teatro aficionado. La formación con más presencia será Actuarte, aunque forman también parte de la programación Zarapico Teatro, Los Chariles Teatro y Juan del Enzina, así como Una Peseta de Propina y Teatro Fantasía.

A mayores hay 19 actividades culturales pedidas por las propias asociaciones, con propuestas de música popular, exhibiciones de baile, juegos autóctonos en los pueblos, espectáculos interactivos en la calle o conciertos de música clásica.

En el programa colabora la Diputación de Zamora y la Fundación Caja Rural de Zamora, así como un buen número de pequeñas empresas participantes.

DE ARQUILINOS A MORERUELA DE LOS INFANZONES

La programación comenzará el 27 de julio en Arquillinos, con bailes populares de la mano del Grupo Añoranza, continuará el 31 de julio en Villarrín de Campos, con juegos interactivos de calle a cargo de Pumuki; y seguirá el 2 de agosto en Villalobos, con un taller de manualidades impartido por José Luis Martín, y en Manganeses de la Lampreana, con música popular de Yatekoo.

El 4 de agosto será el turno de Fresno de la Ribera, que acogerá bailes tradicionales con D'Urraca, y de Castroverde de Campos, donde se celebrarán juegos interactivos de calle con Pumuki.

El 7 de agosto, Almendra del Pan disfrutará de música clásica interpretada por el Cuarteto Esquerzo, mientras que en Villamayor de Campos sonará la música popular de Voces de Bolero, y el 8 de agosto Pajares de la Lampreana contará con música popular a cargo de Rosi Crespo.

La programación proseguirá el 9 de agosto en Cerecinos del Carrizal, con juegos autóctonos organizados por Eventos con Corazón, y el 10 de agosto en Granja de Moreruela, también con juegos autóctonos de la mano de Eventos con Corazón, además de en Villalube, donde habrá música tradicional con Los Fogatos Dulzaineros.

El 13 de agosto, Torres del Carrizal será escenario de música tradicional con Macami. El 17 de agosto, Piedrahíta de Castro acogerá una cita de música popular con Lucía Gonzalo, y el 20 de agosto Pajares de la Lampreana repetirá como sede de juegos interactivos de calle, nuevamente con Pumuki.

El tramo final del programa llegará el 21 de agosto en Aspariegos, con música popular a cargo de Las Flores. El 22 de agosto Villafáfila disfrutará de bailes tradicionales del Grupo Añoranza.

Finalmente, el 23 de agosto Moreruela de los Infanzones cerrará la programación con una doble propuesta, música popular de Voces de Bolero, con lo que se pondrá el broche final a este verano cultural en la provincia de Zamora.