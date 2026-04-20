Los veterinarios de CyL piden a Sanidad su apoyo para poner en marcha la especialidad Veterinaria en Salud Pública

Un veterinario atiende a una vaca. - COLEGIO DE VETERINARIOS DE CYL

VALLADOLID 20 Abr. (EUROPA PRESS) - El Consejo de Colegios de la Profesión Veterinaria de Castilla y León solicita al consejero de Sanidad su apoyo para la puesta en marcha, "de manera efectiva", del acceso de la profesión a la formación sanitaria especializada en Salud Pública mediante la creación de un nuevo título de especialista en 'Veterinaria de Salud Pública', así como a las especialidades sanitarias multidisciplinares.

En una carta dirigida al titular de Sanidad en funciones, Alejandro Vázquez, el presidente del Consejo, Rufino Álamo, señala que esta especialidad tendrá un impacto positivo en los niveles de salud de la población, al tiempo que recuerda que desde la pandemia de 2020 es preciso "reforzar la salud pública y de disponer de sólidas estrategias y mecanismos de promoción de la salud y prevención de las enfermedades, dentro de un enfoque integral One Health".

En este sentido, el acceso de los veterinarios a la formación sanitaria especializada en Salud Pública resulta "esencial", por ser una profesión eminentemente sanitaria que desarrolla funciones fundamentales en ámbitos como la educación para la salud, la vigilancia de la salud animal y humana, la seguridad alimentaria, la sanidad ambiental, la investigación, la gestión sanitaria, los laboratorios de Salud Pública o las labores de inspección y control sanitario.

Además, el colectivo veterinario expone que el artículo 8.2 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, califica la veterinaria de salud pública como "una actividad básica del sistema sanitario", especialmente en lo relativo al control de la higiene, la tecnología y la investigación alimentarias, así como a la prevención y lucha contra las zoonosis.

Rufino Álamo ha lamentado que es "la única profesión sanitaria que no dispone de acceso a ninguna de las especialidades sanitarias reguladas en el sistema de formación sanitaria especializada", lo que es "difícilmente comprensible" si se tiene en cuenta que integra al colectivo más numeroso de la salud pública y por la relevancia sanitaria de sus funciones y el papel que desempeña en el ámbito de la salud pública.

El Consejo, que agrupa a los más de 4.000 veterinarios colegiados en las nueve provincias de la Comunidad, destaca asimismo el papel de la profesión como una garantía estratégica para la competitividad y la exportación de la industria agroalimentaria, que tanta importancia posee en Castilla y León.