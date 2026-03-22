La VI Feria de Alimentos de Valladolid registra 8.428 visitantes, un 13,74% más respecto a la anterior edición

Imagen de recurso de la VI Feria de Alimentos de Valladolid. - DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

VALLADOLID 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

La VI Feria de Alimentos de Valladolid ha registrado 8.428 visitantes este fin de semana en El Espacio La Granja, lo que ha supuesto un incremento del 13,74 por ciento respecto a la edición anterior.

Han sido 49 los expositores presentes en esta edición, ocho empresas más que el año pasado, de modo que la feria ha "reforzado" su papel como "espacio de promoción de productos" de distintos sectores, entre los que se incluyen bodegas, quesos, dulces, frutos secos, cerveza artesana, conservas, legumbres, pan, aceite y productos cárnicos, según ha informado la Diputación de Valladolid en un comunicado recogido por Europa Press.

Además, se han desarrollado diferentes actividades que han contado con la participación de 130 personas, entre ellas un taller de elaboración de tablas de quesos celebrado el viernes, en el que han colaborado CETECE, Bodega Lar de Maía, Bodegas Ogon y Bodega Museo Pago de los Estares.

Asimismo, durante el sábado y el domingo se han llevado a cabo propuestas gastronómicas a cargo de Catering Zatajones. En concreto, el sábado se celebró una degustación de cocido de "tres vuelcos" con maridaje de Bodega Lar de Maía, Bodegas Ogon y Bodega Museo Pago de los Estares, mientras que este domingo se ha ofrecido una degustación de lentejas de Tierra de Campos también con maridaje.

Como novedad de esta edición, se ha instalado una carpa exterior de 200 metros cuadrados con el objetivo de prolongar la entrada al edificio de La Granja y dar cabida a un mayor número de productores, una medida que ha respondido a la "demanda" tanto de expositores como de visitantes.

En cuanto a la afluencia, el viernes acudieron 1.050 personas, mientras que la jornada del sábado se registraron 3.606 visitas y la mañana del domingo han sido 3.772 asistentes, lo que ha permitido alcanzar un total de 8.428 personas y lograr un "récord de visitantes" en esta cita vinculada a la "marca de calidad" de la Diputación de Valladolid.

La promoción de los Alimentos de Valladolid continuará en las próximas fechas mediante nuevas acciones que alternarán iniciativas fuera de la provincia con la participación en ferias y salones destinados al consumidor final, entre las que se incluye la presencia en la Feria Alimentaria de Barcelona del 23 al 26 de marzo.