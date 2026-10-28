Las VI Jornadas de Educación Literaria reflexionarán en Soria sobre los relatos del fin del mundo como recurso educativo

VI Jornadas de Educación Literaria en el Campus de Soria. - UVA

SORIA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Campus Duques de Soria de la Universidad de Valladolid acogerá durante los meses de noviembre y diciembre las VI Jornadas de Educación Literaria donde se reflexionará sobre los relatos del fin del mundo como recurso educativo.

Una iniciativa dirigida por el profesor del Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura de la Facultad de Educación de Soria, Sergio Suárez Ramírez, que este año se desarrollará bajo el título 'El fin del mundo como oportunidad didáctica: entre la tradición y la modernidad'.

La actividad cuenta con la colaboración del Vicerrectorado del Campus Duques de Soria, la Asociación Española Amigos del Libro Infantil y Juvenil y la Red Internacional de Universidades Lectoras, según han informado desde la Facultad de Educación del Campus de Soria.

En su sexta edición, las jornadas proponen una reflexión sobre las posibilidades educativas de los relatos apocalípticos, los espacios míticos y las figuras heroicas y monstruosas presentes tanto en la tradición clásica como en las narrativas contemporáneas.

El objetivo es mostrar cómo estos imaginarios pueden convertirse en herramientas útiles para la enseñanza de la literatura, la educación patrimonial y la formación de lectores críticos.

PROGRAMACIÓN

El programa comenzará el 3 de noviembre con el taller 'Taller de terror en el fin del mundo', impartido por la profesora y escritora Miriam López Santos (Universidad de León), una de las principales especialistas españolas en literatura gótica y fantástica.

La segunda sesión tendrá lugar el 10 de noviembre y correrá a cargo de Daniel Sánchez Muñoz, de la University of Huddersfield (Reino Unido), quien ofrecerá la conferencia 'El final del mundo en Mesopotamia: didáctica del patrimonio, la literatura y la música', en la que abordará las conexiones entre los relatos mesopotámicos, el patrimonio cultural y sus aplicaciones educativas.

El 17 de noviembre, el escritor y editor Luis Amaury Rodríguez Ramírez presentará 'Fragmentos del fin del mundo: del podcast al libro impreso (experimento digital)', una propuesta centrada en las nuevas formas de narración y en las posibilidades que ofrecen los formatos digitales para la creación y difusión literaria.

Las jornadas concluirán el 24 de noviembre con la conferencia del catedrático de Filología Griega Jesús Nieto Ibáñez (Universidad de Valladolid), titulada 'La geografía del fin del mundo en la mitología griega. Entre el mito y la realidad'.

En ella se analizarán los espacios míticos de los confines del mundo antiguo y su pervivencia en la cultura occidental. Al término de esta sesión se desarrollará una visita didáctica a la exposición.

ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA

Como actividad complementaria, del 16 de noviembre al 9 de diciembre de 2026 podrá visitarse la exposición 'Aquí estuvo el fin del mundo. Espacios, monstruos y héroes míticos', producida por la Asociación Española Amigos del Libro Infantil y Juvenil.

La muestra propone un recorrido por algunos de los escenarios, criaturas y personajes más significativos de los relatos míticos y fantásticos vinculados a los límites del mundo conocido, y constituye un valioso recurso para la educación literaria y patrimonial.

La exposición incluirá una visita didáctica guiada el 24 de noviembre a las 11.30 horas. Las jornadas están dirigidas especialmente a futuros docentes, bibliotecarios, mediadores de lectura y público general interesado en la literatura y la educación.

Todas las actividades se celebrarán a las 10.00 horas en el Salón de Grados del Campus Duques de Soria.