De Vicente agradece a la Junta la inversión en la UVa que supone un "impulso" para el Campus en Segovia

SEGOVIA 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Segovia, Miguel Ángel de Vicente, ha agradecido a la Junta la inversión que realizará en las cuatro universidades públicas de Castilla y León ya que permitirá impulsar "definitivamente" la tercera fase del Campus de la Universidad de Valladolid (UVa) en Segovia.

De Vicente ha puesto dado las gracias al presidente del Ejecutivo autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, por los 125 millones de euros para las instituciones académicas, de los cuales 43 serán para la UVa, por lo que "repercutirán" en el Campus María Zambrano en la capital segoviana.

El presidente de la Diputación ha puesto así en valor el "compromiso con la provincia" y ha incidido en que la inversión en el campus universitario es "clave" para el futuro de la educación pública en la misma.

"Invertir en la universidad también es invertir en empleo, en talento y en oportunidades para los jóvenes", ha agregado, según un comunicado remitido por la institución provincial y recogido por Europa Press.

Por último, De Vicente ha valorado que con esta inversión para las universidades públicas la Junta "trata a todos los territorios por igual" y ha subrayado el compromiso de la institución provincial para colaborar con el Ejecutivo autonómico para que Segovia avance "con ambición, visión de futuro y pensando siempre en el interés general".