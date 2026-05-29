Víctimas del Terrorismo de CyL denuncian el homenaje en Francia al etarra Bernat Oihartzabal

VALLADOLID 29 May. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Víctimas del Terrorismo de Castilla y León (AvtCyL) ha mostrado su "total rechazo" al homenaje que la localidad francesa de Ciboure va a rendir a Bernard Oyarzabal Bidegorri, también conocido como Bernat Oihartzabal, "persona vinculada a la masacre de la cafetería Rolando perpetrada por la banda terrorista ETA el 13 de septiembre de 1974 y en la que fueron asesinadas trece personas y más de setenta fueron heridas".

Entre los fallecidos hubo dos castellanos leoneses, la burgalesa María Ángeles Rey y el leonés Manuel Llanos, detalla la asociación a través de un comunicado.

Si bien el acto de reconocimiento se centra en su faceta de escritor y lingüista, la AvtCyL considera que con este homenaje se "revictimiza" a las víctimas del terrorismo, al "desplazar a los asesinados, a los heridos y sus familias para situar en el centro a quien aparece asociado a un crimen que destruyó muchas vidas".

Por esta razón, la AvtCyL solicita al Ayuntamiento de Ciboure "reconsiderar" este homenaje o que, al menos, "se desvincule expresamente de cualquier acto que pueda interpretarse como reconocimiento público a Bernard Oyarzabal Bidegorri sin una condena rotunda de la masacre de la cafetería Rolando y sin una mención expresa a sus víctimas".

"La AvtCyL defiende que la memoria no es mirar al pasado con rencor, es mirar al futuro con responsabilidad y un futuro democrático no puede levantarse sobre homenajes que ofenden a las víctimas del terrorismo", ha señalado.