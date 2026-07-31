Víctor Alonso Monge se despide de la Diputación de Valladolid tras 25 años: "Los alcaldes son los héroes de la política"

Pleno de la Diputación de Valladolid en el que se ha despedido su vicepresidente, Víctor Alonso Monge, tras 25 años en la institución - DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

VALLADOLID, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y responsable de Hacienda, Personal y Régimen Interno de la Diputación de Valladolid, Víctor Alonso Monge, se ha despedido este viernes tras 25 años en la institución provincial durante un Pleno en el que ha reconocido a los alcaldes y concejales de la provincia, a los que considera "los verdaderos héroes de la política", y sobre todo a los de los municipios "más pequeños".

Alonso Monge deja la institución provincial para centrarse en sus labores como procurador en las Cortes tras las elecciones autonómicas del 15 de marzo.

Al comienzo de la sesión plenaria celebrada este viernes, Alonso Monge ha agradecido a "todas las personas" a las que ha conocido durante su tiempo en la institución y ha recordado sus inicios, cuando el expresidente, Ramiro Ruíz Medrano, le contactó para que se incorporara a su equipo de Gobierno. "Fue una enorme suerte y esa propuesta cambió mi vida. Siempre le estaré agradecido", ha aseverado.

Asimismo, ha hablado de algunos de sus momentos más recordados, como sus primeros meses como vicepresidente, en una situación "especialmente complicada en lo económico", con un trabajo "incesante", o la etapa de la pandemia, cuando se tuvo que organizar "lo desconocido".

Alonso ha dedicado también unas afectuosas palabras a su mujer, a sus hijos, a sus padres y a su hermana. "A ellos les debo una parte muy importante de lo que soy y les agradezco profundamente su paciencia, comprensión y apoyo incondicional", ha afirmado.

Antes de despedirse del salón de plenos entre los aplausos de todos los presentes, Alonso también ha recibido la gratitud de los portavoces de las formaciones y del presidente, Conrado Íscar, tanto por su labor durante sus 25 años de vinculación con la institución y por mostrar siempre un "talante de diálogo".