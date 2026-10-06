Sen: "No basta ya con patrullar las calles, hay que velar también por la seguridad de nuestros teléfonos móviles

El delegado del Gobierno, en el Día de la Policía, incide en que tres de cada diez delitos en CyL son fruto de la ciberdelincuencia

VALLADOLID, 6 Oct. (EUROPA PRESS -

El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, ha alertado de la incidencia del aumento de la ciberdelincuencia en la comunidad autónoma, especialmente de las estafas digitales, durante el acto institucional celebrado en la Feria de Valladolid con motivo del Día de la Policía.

Durante su intervención, Sen ha recordado la necesidad de mantener la atención en la seguridad al señalar que "hay algo que sin duda no se puede dar por conseguido, que es el ámbito de la seguridad".

Así, a partir de los datos provisionales de criminalidad correspondientes al primer semestre del año 2026, el delegado ha informado de que se han registrado 49.987 infracciones penales en la región, lo que supone un incremento del 6,5 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior. Ante este contexto, Sen ha manifestado que "esto obliga a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado a analizarlo con serenidad, con seriedad y también sin alarmismo y también sin complacencia".

En relación con el ámbito digital, el máximo representante del Gobierno en la región, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha destacado que prácticamente tres de cada diez infracciones penales que se cometen pertenecen a la ciberdelincuencia, ámbito digital en el que se han contabilizado 14.497 infracciones, de las cuales cerca de 12.600 han sido estafas informáticas.

Ante esta evolución, ha remarcado que esto además indica que ya no solamente obliga a los cuerpos policiales a patrullar las calles. "Ahora es preciso velar también por la seguridad de nuestros teléfonos móviles, de nuestras cuentas bancarias, de nuestros datos personales, incluso también de nuestra identidad", ha incidido.

CAÍDA DE HOMICIDIOS Y AGRESIONES CON PENETRACIÓN

A pesar del repunte general de las infracciones, Sen ha resaltado la existencia de indicadores positivos en la evolución de la criminalidad, entre los que se encuentra una reducción del 12,5 por ciento en los homicidios consumados y en las agresiones sexuales con penetración. A este respecto, ha aseverado que "esto obliga a seguir trabajando dentro de lo que es la prevención, que es uno de los componentes de mayor fortaleza en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado", al tiempo que ha enfatizado que la seguridad en pueblos y ciudades "no es una seguridad que se dé por casualidad".

Por último, el delegado del Gobierno ha expresado su reconocimiento a la labor que desempeñan los efectivos de la Policía Nacional en la comunidad por su compromiso y vocaciones de servicio público y "al esfuerzo de miles de profesionales" que actúan con la máxima dedicación, de ahí que haya trasladado su agradecimiento en general a las FCSE pues "en muchos casos ese éxito se realiza sin que nadie mire y sin que exista un reconocimiento".

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