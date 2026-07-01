Videomapping o experiencias en el Planetario, actividades del Museo de la Ciencia de Valladolid por el eclipse solar

La concejala Irene Carvajal; el director del Servicio Regional del IGN, Jorge Vicente, y el director de Fomento de la Delegación del Gobierno en CyL, Luis Alfonso, en el exterior del Museo de la Ciencia que organiza actividades por el eclipse solar. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Museo de la Ciencia de Valladolid se convertirá en el escenario del programa 'Esperando el eclipse' con actividades como un videomapping o experiencias inmersivas en el Planetario, entre otras, en días previos al eclipse solar total que tendrá lugar el próximo 12 de agosto.

La concejala de Educación y Cultura, Irene Carvajal, ha presentado este miércoles, 1 de julio, estas actividades en un acto en el que ha estado acompañada por el director del Servicio Regional del Instituto Geográfico Nacional (IGN), Jorge Vicente Gómez, y el director del Área de Fomento de la Delegación del Gobierno en Castilla y León, Luis Alfonso Olmedo Villa.

Carvajal ha subrayado, en declaraciones recogidas por Europa Press, que el objetivo de este programa es fomentar el "aprendizaje" y la "emoción" en relación con este fenómeno meteorológico que supone un "acontecimiento singular".

Una de las propuestas de 'Esperando el eclipse' es '3CLIPSE', un espectáculo audiovisual que tendrá lugar en el Planetario del Museo de la Ciencia y que narra, de la mano de una abuela y una nieta, la secuencia del trío de eclipse, que recogen los tres que se podrán observar en la Península en 2026, 2027 y 2028.

Un total de 35 entidades científicas ha elaborado esta producción en un proyecto impulsado por el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología de Las Palmas de Gran Canaria, con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) y que estará disponible a partir del 3 de julio.

Este programa se proyectará de martes a viernes, a las 11.45 horas, y sábados y domingos, a las 11.30 horas en Planetario, que también acogerá la actividad 'Planetario de guardia', una jornada de sesiones continuadas durante 24 horas, desde las 10.30 horas del martes 11 de agosto a las 9.30 del miércoles 12.

Además, el 11 de agosto, se podrá visitar el museo al completo, con cuatro plantas de exposición permanente, entre las 10.00 y las 18.00 horas por una tarifa especial de dos euros, precios "muy populares", tal y como ha destacado Carvajal.

A partir de las 18.30 horas, se mantendrá esta tarifa especial que dará acceso a las dos exposiciones temporales, abiertas excepcionalmente hasta las 3.00 de la madrugada, y a las sesiones programadas en el Planetario.

También en la jornada previa al 12 de agosto, el entorno del Museo de la Ciencia albergará la proyección de un videomapping titulado 'Cuando el cielo se apaga, el Museo se enciende', en la torre de la fachada orientada a la plaza norte entre las 22.30 y las 3.00 horas.

Esta actividad se completará con actuaciones de DJ locales y una tapa especialmente elaborada para la ocasión por el restaurante Sibaritas Klub y su chef Javier Peña, que ha adelantado que su propuesta gastronómica tendrá forma esférica e incluirá productos de la provincia de Valladolid.

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DEL ECLIPSE

Un concurso de fotografía vinculado con el eclipse solar será otra de las actividades del programa, en colaboración con las asociaciones de fotografía y astronomía de Valladolid, y dirigido a mayores de 16 años.

El concurso contará con tres premios principales que consistirán en abonos de temporada para el Teatro Calderón ZONA A, ZONA B y carnés de amigos del Museo, así como con un premio del público dotado con dos abonos para la Seminci 2026.

El Museo de la Ciencia también repartirá gafas para evitar lesiones oculares durante la observación del fenómeno astronómico, que, no obstante, no se podrá ver en su totalidad desde este espacio por la orografía y la disposición urbanística de la ciudad.

Este programa se completa con un manual de buenas prácticas ya disponible en la web del museo y toda la información relacionada con el acontecimiento del eclipse solar del 12 de agosto se puede consultar en las páginas web eclipses.ign.es y trioeclipses.es.