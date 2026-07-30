El viento agrava el fuego de Veguellina (León), que deja cinco pueblos evacuados, y La Utrera baja a IGR 0

Un helicóptero trabaja en las labores de extinción del incendio forestal, a 29 de julio de 2026, en La Utrera, León, Castilla y León (España) - Carlos Castro - Europa Press

LEÓN, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal declarado en la localidad leonesa de Veguellina, en la comarca de Villafranca, que se mantiene en Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2, se ha agravado durante la tarde de este jueves como consecuencia de los intensos vientos registrados en la zona, lo que ha obligado a ampliar las evacuaciones a otras cuatro localidades, mientras que el incendio de La Utrera ha mejorado su evolución y ha descendido a IGR 0.

Así lo ha explicado el delegado territorial de la Junta, Eduardo Diego, tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), que ha realizado un seguimiento de los incendios que permanecen activos en la provincia, con especial atención a los fuegos de Veguellina y Valdelaloba, que hasta este jueves se encontraban declarados como IGR 2.

En el caso de Veguellina, ha señalado que la situación "se ha complicado" debido a los fuertes vientos, que han soplado en diferentes direcciones y han dificultado las labores de extinción.

Como consecuencia, el Cecopi ha acordado la evacuación preventiva de Moreda, San Martín de Moreda, Valle de Finolledo y San Pedro de Olleros, que se suman a Prado de la Somoza, localidad que permanece desalojada desde la tarde del miércoles.

En concreto, han sido evacuados unos 40 vecinos de Moreda, 60 de San Martín de Moreda y 175 de San Pedro de Olleros, mientras que por el momento no se ha precisado el número de personas desalojadas en Valle de Finolledo. Además, continúan fuera de sus viviendas los 20 vecinos evacuados de Prado de la Somoza.

Los vecinos de las cuatro localidades evacuadas durante la tarde que necesiten alojamiento o atención podrán acudir al polideportivo de Cacabelos, mientras que el pabellón de Villafranca del Bierzo continúa habilitado para acoger a los residentes de Prado de la Somoza.

Por otro lado, el Cecopi ha constatado la mejoría del incendio forestal de Valdelaloba, que ha rebajado su nivel de gravedad de IGR 2 a IGR 1, una evolución que ha permitido el realojo de los vecinos de Valdelaloba y Pradilla.

Asimismo, el incendio forestal de La Utrera ha seguido evolucionando favorablemente y ha descendido a IGR 0, según ha informado el delegado territorial.