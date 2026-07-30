El viento dificulta "extraordinariamente" el fuego de Fermoselle (Zamora) que se mantiene en gravedad 2

Casa quemada en un incendio forestal, a 30 de julio de 2026, en Sayago, Zamora, Castilla y León (España) - Paloma V. Escarpa - Europa Press

ZAMORA, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El viento ha dificultado "extraordinariamente" el trabajo del operativo de extinción del incendio de Fermoselle, en Zamora, durante la tarde de este jueves, un fuego que se mantiene en Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2.

Los trabajos se han centrado en las inmediaciones de los pueblos de Fariza y Mámoles, los que más preocupaban al operativo.

Esta es toda la información que ha suministrado la Junta de Castilla y León, que por lo demás se limita a recordar la situación actual por el incendio.

En el día de hoy no se han realizado nuevos desalojos, manteniéndose la cifra de 14 evacuadas y dos confinadas.

Los evacuados de la residencia de Fermoselle, que en su momento estuvieron emplazados en el pabellón municipal de esta localidad, han vuelto a la residencia, que se encuentra de nuevo operativa.

No obstante, las instalaciones para albergar en torno a 160 posibles evacuados en el pabellón permanecen disponibles.

En las carreteras y vías de comunicación tampoco ha habido cambios relevantes respecto a la situación anterior.

La Guardia Civil, siguiendo instrucciones de la dirección del CECOPI, bloquea el acceso a la zona para todos los vehículos que no estén relacionados con la gestión de la emergencia.

Además de los medios de la Junta, se han desplegado en la zona medios de la Diputaciónd e Zamora, equipos de la UME, con 99 militares y 35 vehículos, y convoyes procedentes de Cádiz, Cantabria, Salamanca y Serbia que se incorporan en sus correspondientes turnos y áreas de actuación.

Fermoselle y Fariza permanecen confinadas y evacuados están los pueblos de Cibanal, Formariz, Fornillos de Fermoselle, Pinilla de Fermoselle, Badilla, Cozcurrita, Mámoles, Palazuelo de Sayago, Tudera, Zafara, Arganín, Muga de Sayago, Pasariegos y Villar del Buey.