La VIII Bienal Internacional de Grabado Aguafuerte premia a sus ganadores de entre 50 obras expuestas

Polonia y el conflicto bélico de Ucrania han tenido un amplio protagonismo en los accésits de esta edición

VALLADOLID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La VIII Bienal Internacional de Grabado Aguafuerte ha premiado este sábado a sus tres ganadores de entre las 50 obras seleccionadas que se han expuesto en el Palacio de Pimentel de la Diputación de Valladolid.

La entrega de premios se ha celebrado en el Palacio de Pimentel de Valladolid , durante la cual la vicepresidenta segunda de la Diputación, Gema Gómez, ha señalado que el acto celebrado este sábado pondrá el broche final a la octava edición de la muestra, lo cual constituye un "honor", ya que este tipo de eventos "posicionan a la provincia en el plano artístico internacional".

Asimismo, ha recordado que este domingo finaliza la exposición, en la que durante meses se han mostrado al público los 50 trabajos, de los que 30 han sido presentados por artistas españoles, procediendo los demás de países tan diferentes como Polonia, Francia, Italia, Croacia, México, Argentina, Chile, Israel e Irán.

Del mismo modo, ha subrayado que la exposición ha recogido la obra de 50 artistas, tanto nacionales como internacionales, que han "mezclado tradición y modernidad" en sus creaciones, por lo que ha agradecido a todos los participantes su aportación por "permitir a los ciudadanos disfrutar de tanto talento y de una muestra tan diversa".

"Con esta bienal se pretende dar a conocer a los artistas del ámbito y a sus obras", ha recalcado, para después añadir que "todo ello se hace con la firme intención de fomentar la creatividad artística en el sector del grabado calcográfico y el compromiso de la institución provincial de promocionar el arte y la cultura".

Así, las obras seleccionadas "ponen de manifiesto" la habilidad, destreza técnica y templanza necesarias para dar forma a una modalidad plástica "muy delicada, aderezada con gran variedad de materiales y procedimientos que convierten a cada obra en un grabado único y excepcional".

RELACIÓN DE GANADORES

Tras la intervención de Gómez, ha tomado la palabra el secretario del jurado, Andrés Muñoz García, para leer el acta y proceder a la entrega de galardones.

El jurado ha estado presidido por Gema Gómez, y compuesto por el catedrático de Arte de la Universidad de Salamanca, José Fuentes; la grabadora y profesora de la Escuela de Arte de Valladolid Rosa Rico; el profesor de grabado de Cearcal Alberto Valverde; la grabadora y fundadora del Grupo Aguafuerte, María Isabel Aguado y, como secretario, con voz, pero sin voto, el técnico de gestión cultural de la Diputación de Valaldolid, Andrés Muñoz.

Por unanimidad, se ha decidido conceder el primer premio, dotado con 5.000 euros, a Mateusz Patrzyk-De Oliveira, de Polonia, por su grabado 'Shell'; el segundo premio, dotado con 3.000 euros, ha recaído en Germán Aparicio, de España, por su grabado 'RZ 14/22', y el tercer premio, dotado con 2.000 euros, se lo ha llevado Cecilia Morales, también de España, por su grabado 'Encuentro'.

En cuanto a los accésit, el jurado ha elegido a Alicja Habisiak-Matczak, de Polonia, por su grabado 'Stand with Ukraine: Kiev underground 4'; a Mehrdad Khataei, de Irán, por 'Chronicle of a suspense in 0 degree' y a Silwia Wierzba, de Polonia, por 'Question one'.

CREACIÓN "EN NEGATIVO"

Una vez ha finalizado la entrega de premios, ha tomado la palabra el catedrático de Grabado en la Universidad de Salamanca, José Fuentes Estévez, quien ha dado unas pinceladas sobre la técnica y los secretos que se encuentran detrás de esta modalidad artística.

En este sentido, ha asegurado que la Bienal Internacional de Grabado Aguafuerte brinda un "impulso internacional" a la ciudad y también al medio artístico, y ha felicitado a los premiados por la calidad de las obras presentadas y lo que representan.

"Para cualquier artista que hace grabado tiene que introducir una matriz, un elemento nuevo para sorprender, del que requiere un conocimiento muy grande y una gran experiencia, en un proceso en el que va a tener muchas oportunidades para reflejar lo que piensa y lo que siente", ha subrayado.

Esto es debido a que los procesos de creación en gráfica, a parte de la idea de origen, el artista se encuentra con que tiene que reflejar sus pensamientos en una superficie muchas veces que tiene un barniz oscuro y hace unas líneas claras, por ello dicen que el grabador "se adiestra en ver en negativo, porque se enfrenta a crear sobre un medio extraño".