Villablino (León) contará con un nuevo polígono industrial, 'El Lavadero', para reindustrializar el valle minero

VILLABLINO (LEÓN), 29 (EUROPA PRESS)

Villablino contará con un nuevo polígono industrial, 'El lavadero', una iniciativa que dispondrá de cerca de 10 hectáreas y una inversión estimada de tres millones de euros por parte de la Junta de Castilla y León con el objetivo de reindustrializar el valle minero de Laciana.

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, firmará a lo largo de la mañana de este miércoles un protocolo con el alcalde de Villablino, Mario Rivas, para el desarrollo dicho polígono industrial, que se ubicará en los terrenos del antiguo lavadero de la Minero Siderúrgica de Ponferrada.

El futuro Polígono El Lavadero estará orientado a facilitar la implantación de nuevas iniciativas empresariales y la creación de empleo en el Valle de Laciana, con suelo industrial "de calidad, moderno, sostenible y a bajo precio".

Esta actuación contribuirá a la reindustrialización del Valle de Laciana, un territorio con una larga tradición minera y actualmente en proceso de reconversión. La planificación de este nuevo espacio industrial permitirá transformar suelo vinculado a antiguas explotaciones de carbón en un entorno productivo, generador de actividad y empleo.

Mediante el desarrollo del Plan Regional de Ámbito Territorial se ordenará un área de 96.527 metros cuadrados con capacidad para acoger nuevas iniciativas empresariales, impulsando la diversificación económica y la competitividad del municipio de Villablino y su entorno.

Fernández Mañueco se ha referido al nuevo polígono industrial de Villablino en Ponferrada, donde también ha suscrito este miércoles un protocolo con los alcaldes de la capital berciana y de Congosto para la ampliación y mejora del Polígono Indsustrial de La Llanada, que se ampliará hasta las 170 hectáreas con una inversión de 10 millones de euros.