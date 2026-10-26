Vinculados dos de los investigados por la muerte en Burgos de una anciana con un robo violento en un taller

BURGOS 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha identificado a dos personas implicadas en el reciente homicidio de una mujer de 83 años en Burgos como presuntas autoras materiales también de un violento robo cometido el pasado mes de septiembre en un taller-concesionario de la capital burgalesa, según informaron a Europa Press fuentes policiales.

Los hechos ocurrieron sobre las 21.00 horas del 18 de septiembre en el distrito norte de la ciudad, momento en el que el propietario del negocio concluía su jornada laboral y fue objeto de un asalto por parte de dos individuos encapuchados. Los agresores le propinaron una paliza antes de sustraerle el teléfono móvil y las llaves de su domicilio, lesiones por las que la víctima tuvo que ser ingresada en el Hospital Universitario de Burgos (HUBU) con pérdida temporal de memoria.

Con las llaves en su poder, los asaltantes entraron en la vivienda del agredido, revolvieron las estancias y sustrajeron un reloj de pulsera de alto valor económico. En el inmueble se encontraba la madre de la víctima, de avanzada edad y facultades psicofísicas mermadas, quien no resultó lesionada ni llegó a ser consciente de la intrusión, si bien permaneció desatendida varias horas hasta su evacuación al hospital por bomberos y agentes policiales alertados del caso.

Las diligencias de entrada y registro domiciliario practicadas tras el homicidio acaecido el 13 de octubre han permitido a los investigadores interconectar la autoría de ambos sucesos. La Policía Nacional ha determinado que los dos sospechosos, que son los de mayor edad entre los implicados en el crimen de la octogenaria, han empleado un idéntico móvil delictivo y un 'modus operandi' similar en sendos actos.

Los dos investigados cuentan con antecedentes por delitos previos y permanecen en situación de prisión preventiva por decisión del juzgado correspondiente desde el pasado viernes.