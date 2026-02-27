Las 'Voces femeninas' llenarán las jornadas del Encuentro de Universitarios de la UCAV del 6 al 8 de marzo

La Universidad Católica de Ávila (UCAV) ha presentado el 87º Encuentro de Universitarios (EUC), que se celebrará en Ávila del 6 al 8 de marzo - UCAV

ÁVILA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las voces femeninas serán las protagonistas del 87º Encuentro de Universitarios (EUC) que acogerá la Universidad Católica de Ávila (UCAV) del 6 al 8 de marzo, bajo el título 'Voces femeninas' por un mundo más auténtico, y que durante tres jornadas convertirá a la UCAV en espacio de reflexión, cultura y diálogo en torno al papel de la mujer en la sociedad.

El programa incluirá actividades culturales, conferencias, coloquios y convivencias, en una edición organizada por la UCAV, la Asociación EUC y la Escuela Universitaria de Magisterio Fray Luis de León, en colaboración con la Cátedra 'Santa Teresa de Jesús' de estudios sobre la mujer de la UCAV y la Asociación Juvenil Gredos.

La vicerrectora de Profesorado y Calidad, Begoña Lafuente, ha señalado que se trata de una ocasión "muy oportuna" para dedicar esta edición a la "feminidad y el mundo de la mujer", al enmarcarse en la celebración del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo.

Según ha explicado, se pretende poner en valor sus virtudes "de una forma armónica y audaz". Entre las propuestas destacará la velada musical del viernes, "en la que se abordará la dimensión femenina con piezas pensadas en la mujer", que se celebrará en el Auditorio Municipal de San Francisco y estará abierta al público.

El decano de la Facultad de Humanidades y Educación, Fernando Romera, por su parte, ha subrayado que el objetivo del Encuentro es "realzar la importancia que han tenido las voces de las mujeres, tanto actualmente como a lo largo de la historia", una relevancia presente "en muchos campos".

Desde la filosofía se abordará la figura de Elizabeth Anscombe; en relación con el sufragio femenino y el pensamiento social se tratarán referentes como Hildegarda de Bingen, Dorothy Day, María de Echarri o Edith Stein.

La conferencia de clausura estará dedicada a la ciencia. Además, el programa incluirá comunicaciones de alumnos, al considerar "fundamental que tengan voz".

Por último, la directora del Servicio de Extensión Universitaria de la UCAV, Raquel Pizarro, ha explicado que el Encuentro contará con alumnos y profesores de distintas universidades españolas, además de la anfitriona.

Los participantes de fuera de Ávila se alojarán en el CITeS, donde se desarrollarán actividades culturales, junto a otros espacios de la ciudad.

Las inscripciones ya están disponibles en la web de la Asociación EUC para esta nueva edición, que reafirma el compromiso de la UCAV con la promoción de espacios de diálogo y análisis en torno al papel de la mujer en la sociedad.