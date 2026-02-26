Vox aplicará "criterios de partido" a pactos con "especifidades" de CyL: "Para nosotros la política es nacional"

SALAMANCA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El eurodiputado de Vox, Jorge Buxadé, ha advertido, sobre futuros pactos, que se aplicarán "criterios nacionales" con las "especifidades" de Castilla y León, al sentenciar que para la formación la política tien un componente "nacional".

En declaraciones en Salamanca durante un acto previo a la campaña que arranca esta madrugada en Castilla y León, el dirigente ha pedido "respeto" para el candidato a la Junta, Carlos Pollán, después de que Alfonso Fernández Mañueco insinuara que las negociaciones las iban a llevar desde Madrid.

"La negociación se hará donde se haga físicamente, por supuesto. Y los criterios serán los nacionales de partido atendiendo a las especificidades de esta región y de las diversas provincias, porque además ni siquiera Castilla y León es una realidad unívoca en la que hay las mismas características, estaremos todos de acuerdo en que no es lo mismo León que Soria", ha señalado.

Al hilo de estas palabras, ha incidido en que las negociaciones se realizará en "términos políticos" que, para la fromación, tiene un elemento "esencial, que es nacional". "Somos coherentes con lo que decimos en Tarragona, en Extremadura, en Madrid, en Andalucía o en las Islas Canarias", ha insistido.

Buxadé entiende que el PP ya sabe lo que para Vox es "esencial y determinante para configurar un Gobierno en Extremadura, en Aragón o en Castilla y León". Según el eurodiputado, Vox tiene "mano tendida" para negociar "en cualquier lugar de España", como ha hecho en Valencia o en Murcia, ha recordado.

La posición del partido en las negociaciones con el PP, como ha explicado Buxadé, está "clara" y pasa por "fijar claramente cuáles son los puntos de programa en los que coincidimos". "Es importante que sepamos qué es lo que queremos hacer y cambiar. Nosotros lo tenemos claro y si alcanzamos un acuerdo con el Partido Popular en eso, pues todo irá bien", ha finalizado.

ha subrayado durante su visita a Salamanca este jueves en la antesala del comienzo de la campaña electoral que "el Partido Popular sabe perfectamente aquello que para nosotros es esencial y determinante para configurar un Gobierno que cambie las políticas en Extremadura, en Aragón o en Castilla y León".

Según el eurodiputado, Vox tiene "una mano tendida" para negociar "en cualquier lugar de España, como se ha hecho en Valencia o como se ha hecho en Murcia".

La posición del partido en las negociaciones con el PP, como ha explicado Buxadé, está clara, ya que pasa por "fijar claramente cuáles son los puntos de programa en los que coincidimos".

"Es importante que sepamos qué es lo que queremos hacer y cambiar.

Nosotros lo tenemos claro y si alcanzamos un acuerdo con el Partido Popular en eso, pues todo irá bien".

En cuanto a un posible pacto en Castilla y León, el eurodiputado ha pedido "un poquito de respeto" para el candidato de Vox a las elecciones, Carlos Pollán, por parte del actual presidente de la Junta y candidato a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, tras unas declaraciones en las que se preguntaba si el presidente de las Cortes estaría preparado para negociar con él o la negociación se dirigiría desde Madrid.

"La negociación se hará donde se haga físicamente, por supuesto, y los criterios serán los criterios nacionales de partido atendiendo a las especificidades de esta región y de las diversas provincias, porque además ni siquiera Castilla y León es una realidad unívoca en la que hay las mismas características, estaremos todos de acuerdo en que no es lo mismo León que Soria" ha dicho.

"Por tanto esa negociación será en términos políticos y la política tiene un elemento para nosotros esencialmente que es nacional, el ser coherentes con lo que decimos en Tarragona, en Extremadura, en Madrid, en Andalucía o en las Islas Canarias" ha finalizado Buxadé.



