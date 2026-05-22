Vox buscará en el pleno del lunes compromiso con la bajada del IBI y con una ZBE que limite sólo con alta contaminación

VALLADOLID 22 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Valladolid llevará al próximo Pleno de la corporación el lunes 25 de mayo, entre sus propuestas de resolución derivadas del debate sobre el estado de la ciudad, compromisos para la rebaja del 5 por ciento del IBI pendiente en el próximo ejercicio y que, antes de que concluya el mandato, se apruebe la modificación de la Zona de Bajas Emisiones en la que se limite el acceso a los vehículos afectados sólo en episodios de alta contaminación.

Según han informado fuentes de Vox, el grupo que forma parte del gobierno municipal junto al PP busca "reforzar el compromiso" con la bajada de impuestos, combatir la ocupación ilegal de viviendas, impulsar el soterramiento ferroviario, mejorar la coordinación institucional en materia de seguridad y control del padrón, así como sobre la ordenanza de zona de bajas emisiones.

Entre las iniciativas, proponen reafirmar la voluntad del equipo de gobierno de completar la reducción del 5 por ciento restante del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), para así cumplir el compromiso adquirido para el actual mandato, en el que se afirmaba una rebaja del 10 por ciento.

Asimismo, plantea continuar estudiando nuevas bonificaciones fiscales en otros tributos municipales, siempre supeditadas a los informes favorables de la intervención municipal.

En otra resolución, Vox plantea un compromiso con que la futura ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones, que cabe recordar que se debe elaborar tras la anulación de la aprobada en 2024, entre en funcionamiento antes de que finalice el mandato, "pero limitada exclusivamente a episodios de alta contaminación atmosférica".

Asimismo proponen "continuar estudiando fórmulas que permitan eliminar el régimen sancionador asociado a esta medida".

Vox ha incidido en "la creciente preocupación vecinal" que afirman que se manifestado "en diversos Concejos Abiertos de diferentes zonas de Valladolid, por la ocupación ilegal de viviendas", el Grupo Municipal solicita instar al Gobierno de España a derogar toda normativa que, a su juicio, ampare o favorezca estas prácticas.

Del mismo modo, propone reforzar y promocionar el servicio de asesoramiento integral que ofrece VIVA mediante campañas informativas dirigidas a la ciudadanía.

PARALIZAR LA DISOLUCIÓN DE LA SVAV.

Otra de las propuestas reclama al Gobierno de España y al ministro de Transportes, Óscar Puente, que paralicen los procedimientos orientados a la disolución de la sociedad Valladolid Alta Velocidad y promuevan una transición del convenio que permita avanzar en el proyecto de soterramiento ferroviario, en línea con la voluntad mayoritaria de los vallisoletanos.

En materia de control administrativo y seguridad, Vox plantea la elaboración, junto a la Subdelegación de Gobierno, de un protocolo de coordinación entre Policía Local, Policía Nacional y el Registro municipal de empadronamiento para "detectar inmuebles y propietarios vinculados a empadronamientos fraudulentos".

Además, propone que el Ayuntamiento impulse de oficio expedientes contradictorios de des empadronamiento ante el INE cuando se detecten irregularidades acreditadas.

Con estas propuestas, Vox considera que defiende una política municipal orientada a la reducción de la presión fiscal, el refuerzo de la seguridad jurídica y la respuesta a las principales demandas de los vallisoletanos.